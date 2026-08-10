به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مروتی، سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور، گفت: در ۵ ماهه نخست امسال، در مجموع بیش از ۲۸ هزار فقره گواهی حمل قرنطینه بهداشتی برای محموله‌های تخم‌مرغ در سطح کشور صادر شده است.

وی افزود: از مجموع گواهی‌های صادر شده، ۱۰ هزار و ۳۶۰ مورد مربوط به حمل محموله‌های تخم‌مرغ در داخل استان‌ها و بیش از ۱۷ هزار و ۸۰۰ مورد مربوط به حمل این محموله‌ها بین استان‌های کشور بوده است.

مروتی با تاکید بر نقش سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور در کنترل و پایش جابه‌جایی فرآورده‌های خام دامی اظهار کرد: این سامانه با ثبت اطلاعات محموله توسط مسئولان فنی بهداشتی مستقر در مراکز تحت نظارت دامپزشکی و ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها بر مبدا، مقصد و مسیر حمل، امکان نظارت دقیق‌تر، رهگیری محموله‌ها و اعمال ضوابط قرنطینه‌ای را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: صدور گواهی حمل قرنطینه بهداشتی، اقدامی اداری صرف نیست، بلکه یکی از ابزارهای مهم سازمان دامپزشکی برای پیشگیری از انتقال عوامل بیماری‌زا، صیانت از سلامت طیور، حفاظت از سرمایه‌های تولیدی و تضمین سلامت زنجیره تامین مواد غذایی به شمار می‌رود.

سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: تمامی محموله‌های تخم‌مرغ پیش از جابه‌جایی باید مطابق ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای، از مبدا مورد بررسی قرار گیرند و پس از احراز شرایط لازم، گواهی حمل دریافت کنند. اطلاعات این فرآیند نیز در سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور ثبت و قابل رهگیری است.

وی با هشدار نسبت به حمل تخم‌مرغ خارج از چرخه رسمی نظارت افزود: تخم‌مرغی که بدون مجوز حمل قرنطینه بهداشتی جابه‌جا شود، از نظر بهداشتی مورد تایید نیست؛ زیرا چنین محموله‌ای خارج از فرآیند رسمی کنترل، ثبت و رهگیری سازمان دامپزشکی قرار دارد و درباره منشا، وضعیت بهداشتی و شرایط حمل آن نمی‌توان اطمینان لازم را داشت.

مروتی تاکید کرد: دریافت گواهی حمل از سامانه قرنطینه دامپزشکی، برای تولیدکنندگان، مراکز جمع‌آوری و بسته‌بندی، ناوگان حمل‌ونقل و شبکه توزیع تخم‌مرغ، یک الزام بهداشتی است و رعایت آن نقش مستقیمی در حفظ سلامت مصرف‌کنندگان و پایداری تولید دارد.

وی در پایان بر ضرورت همکاری فعالان زنجیره تولید و توزیع تخم‌مرغ با ضوابط قرنطینه‌ای تاکید کرد و گفت: جابه‌جایی اصولی و ثبت‌شده محموله‌ها، زمینه‌ساز کنترل بهتر بیماری‌ها، افزایش شفافیت در بازار و ارتقای امنیت غذایی کشور، ممانعت از قاچاق و رصد و جلوگیری حمل تخم مرغ خارج از چرخه نظارتی سازمان است.