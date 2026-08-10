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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

بیش از ۲۸ هزار محموله تخم‌مرغ در سامانه قرنطینه ثبت شد

بیش از ۲۸ هزار محموله تخم‌مرغ در سامانه قرنطینه ثبت شد

صدور بیش از ۲۸ هزار گواهی قرنطینه‌ای برای حمل محموله‌های تخم‌مرغ درون و برون‌استانی طی ۵ ماه نخست امسال، از اقدامات نظارتی دامپزشکی برای حفظ امنیت زیستی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مروتی، سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور، گفت: در ۵ ماهه نخست امسال، در مجموع بیش از ۲۸ هزار فقره گواهی حمل قرنطینه بهداشتی برای محموله‌های تخم‌مرغ در سطح کشور صادر شده است.

وی افزود: از مجموع گواهی‌های صادر شده، ۱۰ هزار و ۳۶۰ مورد مربوط به حمل محموله‌های تخم‌مرغ در داخل استان‌ها و بیش از ۱۷ هزار و ۸۰۰ مورد مربوط به حمل این محموله‌ها بین استان‌های کشور بوده است.

مروتی با تاکید بر نقش سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور در کنترل و پایش جابه‌جایی فرآورده‌های خام دامی اظهار کرد: این سامانه با ثبت اطلاعات محموله توسط مسئولان فنی بهداشتی مستقر در مراکز تحت نظارت دامپزشکی و ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها بر مبدا، مقصد و مسیر حمل، امکان نظارت دقیق‌تر، رهگیری محموله‌ها و اعمال ضوابط قرنطینه‌ای را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: صدور گواهی حمل قرنطینه بهداشتی، اقدامی اداری صرف نیست، بلکه یکی از ابزارهای مهم سازمان دامپزشکی برای پیشگیری از انتقال عوامل بیماری‌زا، صیانت از سلامت طیور، حفاظت از سرمایه‌های تولیدی و تضمین سلامت زنجیره تامین مواد غذایی به شمار می‌رود.

سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: تمامی محموله‌های تخم‌مرغ پیش از جابه‌جایی باید مطابق ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای، از مبدا مورد بررسی قرار گیرند و پس از احراز شرایط لازم، گواهی حمل دریافت کنند. اطلاعات این فرآیند نیز در سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور ثبت و قابل رهگیری است.

وی با هشدار نسبت به حمل تخم‌مرغ خارج از چرخه رسمی نظارت افزود: تخم‌مرغی که بدون مجوز حمل قرنطینه بهداشتی جابه‌جا شود، از نظر بهداشتی مورد تایید نیست؛ زیرا چنین محموله‌ای خارج از فرآیند رسمی کنترل، ثبت و رهگیری سازمان دامپزشکی قرار دارد و درباره منشا، وضعیت بهداشتی و شرایط حمل آن نمی‌توان اطمینان لازم را داشت.

مروتی تاکید کرد: دریافت گواهی حمل از سامانه قرنطینه دامپزشکی، برای تولیدکنندگان، مراکز جمع‌آوری و بسته‌بندی، ناوگان حمل‌ونقل و شبکه توزیع تخم‌مرغ، یک الزام بهداشتی است و رعایت آن نقش مستقیمی در حفظ سلامت مصرف‌کنندگان و پایداری تولید دارد.

وی در پایان بر ضرورت همکاری فعالان زنجیره تولید و توزیع تخم‌مرغ با ضوابط قرنطینه‌ای تاکید کرد و گفت: جابه‌جایی اصولی و ثبت‌شده محموله‌ها، زمینه‌ساز کنترل بهتر بیماری‌ها، افزایش شفافیت در بازار و ارتقای امنیت غذایی کشور، ممانعت از قاچاق و رصد و جلوگیری حمل تخم مرغ خارج از چرخه نظارتی سازمان است.

کد مطلب 6912956

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