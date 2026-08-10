کشاورزی اولویت نخست توسعه اقتصادی کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رستمزاد بعد از ظهر دوشنبه در دیدار رئیس و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه و مدیران ادارات تابعه، کشاورزی را یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: توجه به این بخش باید در اولویت نخست برنامههای توسعهای کرمانشاه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت عبور از شیوههای سنتی تولید و حرکت به سمت کشاورزی صنعتی، اظهار کرد: ایجاد واحدهای کشت و صنعت میتواند زمینه افزایش بهرهوری و ارزش افزوده در بخش کشاورزی استان را فراهم کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به ظرفیت استان در تولید گندم دوروم، بر ضرورت توسعه صنایع مرتبط با این محصول تأکید کرد و گفت: ایجاد کارخانههای تولید ماکارونی میتواند به تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از خامفروشی کمک کند.
رستمزاد افزود: صنایع تبدیلی باید متناسب با ظرفیتهای تولیدی استان توسعه پیدا کنند و حتی جلوتر از تولید حرکت کنند تا با فرآوری محصولات کشاورزی، ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد شود.
وی با اشاره به اهمیت بذر و نهال در افزایش تولیدات کشاورزی، نقش شرکتهای دانشبنیان را در تحول این حوزه مهم دانست و بر استفاده بیشتر از ظرفیت این شرکتها برای ارتقای بهرهوری و توسعه تولید تأکید کرد.
معاون استاندار کرمانشاه همچنین هممرزی استان با کشور عراق را ظرفیتی مهم برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی دانست و بر گسترش کشتهای گلخانهای با هدف افزایش تولید، بهرهوری منابع و تقویت بازارهای صادراتی تأکید کرد.
رستمزاد توسعه شیلات را نیز از دیگر زمینههای قابل توجه در بخش کشاورزی استان عنوان کرد و گفت: امنیت غذایی باید در بخشهای زراعی، باغی، دامی و آبزیان تقویت شود و در این مسیر، تولید پایدار مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی در ادامه بر ضرورت ورود هلدینگهای بزرگ اقتصادی به بخش کشاورزی استان تأکید کرد و افزود: جذب سرمایهگذاریهای کلان میتواند ضمن توسعه ظرفیتهای تولیدی، به تقویت امنیت و اقتدار غذایی کرمانشاه کمک کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در پایان بر ضرورت پیگیری مطالبات گندمکاران استان تأکید کرد و خواستار رسیدگی و تعیین تکلیف هرچه سریعتر این مطالبات شد.
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