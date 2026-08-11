سرهنگ نقدپور: مسابقات بزرگ «میدان‌ یار» در شفت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نقدپور پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به برگزاری مسابقات بزرگ «میدان‌یار» در شهرستان شفت اظهار کرد: این مسابقات با هدف ایجاد فضای رقابتی، افزایش آمادگی و مهارت شرکت‌کنندگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای برگزار می‌شود.

وی افزود: مسابقات «میدان‌یار» تنها یک رقابت نیست، بلکه عرصه‌ای برای سنجش توانمندی‌ها، دانش، مهارت و روحیه پاسداری و همچنین تقویت کار گروهی و مسئولیت‌پذیری شرکت‌کنندگان به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شفت با بیان اینکه این مسابقات در بخش‌های مختلف برگزار خواهد شد، گفت: بخش آموزش شامل موضوعات مرتبط با شناخت تجهیزات و دانش نظامی است.

نقدپور ادامه داد: در بخش بهداری و امداد نیز مهارت شرکت‌کنندگان در ارزیابی صحنه و مصدوم، بررسی علائم حیاتی و حمل مصدوم غیراضطراری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی همچنین از برگزاری بخش‌های فرهنگی و رسانه‌ای در این مسابقات خبر داد و خاطرنشان کرد: در بخش فرهنگی برنامه‌هایی همچون پرچم‌گردانی، پلاکاردنویسی و رجزخوانی و در بخش رسانه و فضای مجازی نیز تولید محتوای رسانه‌ای و مستندسازی از فضای رقابت‌ها و روایتگری از بخش‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شفت با دعوت از علاقه‌مندان برای حضور در این مسابقات تصریح کرد: ثبت‌نام علاقه‌مندان در پایگاه‌های بعثت خواهران و برادران در میدان و اجتماعات شبانه شهرستان شفت انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند هر روز از ساعت ۲۱ برای ثبت‌نام مراجعه کنند.

وی در پایان گفت: اجرای مسابقات «میدان‌یار» در میدان از یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۳۱ مرداد ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان برای حضور در این رقابت‌ها تا ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ فرصت خواهند داشت تا در این مسابقات ثبت نام کنند.