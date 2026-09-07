سرهنگ بهزاد یوسفوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری یکصد و نودمین شب اجتماع مردمی «نحن منتقمون» و اجرای رویداد «میدان یار» در شهرستان اسلامآبادغرب خبر داد.
وی اظهار کرد: این اجتماع شبانه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکتکنندگان در این برنامه بار دیگر بر دفاع از ایران اسلامی، خونخواهی رهبر شهید از دشمن آمریکایی ـ صهیونی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.
فرمانده سپاه ناحیه اسلامآبادغرب افزود: در حاشیه این اجتماع، رویداد «میدان یار» با هدف ارتقای آگاهی، افزایش مهارت و تقویت آمادگی مردم در سه بخش برگزار شد که آموزش اسلحهشناسی، امداد و نجات و برنامههای فرهنگی را شامل میشد.
یوسفوند ادامه داد: در بخش اسلحهشناسی، شرکتکنندگان با اصول شناخت و کاربری ایمن تجهیزات آشنا شدند و در بخش امداد و نجات نیز آموزشهای مرتبط با امدادرسانی و مهارتهای اولیه ارائه شد.
وی تصریح کرد: بخش فرهنگی این رویداد نیز با محوریت تبیین مفاهیم مقاومت، دفاع از وطن و تقویت روحیه همبستگی ملی برگزار شد تا در کنار آموزشهای مهارتی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی برنامه نیز مورد توجه قرار گیرد.
فرمانده سپاه ناحیه اسلامآبادغرب گفت: در کنار بخشهای آموزشی، مسابقات مهارتی باز و بسته کردن سلاح و همچنین مسابقه امداد و نجات برگزار شد تا آموزش و مهارت در فضایی رقابتی و مشارکتمحور دنبال شود.
یوسفوند با اشاره به استمرار اجتماع مردمی «نحن منتقمون» خاطرنشان کرد: حضور مردم در یکصد و نودمین شب این اجتماع، نشاندهنده پایبندی آنان به آرمانهای انقلاب اسلامی، دفاع از تمامیت ارضی کشور و آمادگی برای ایستادگی در برابر دشمنان است.
وی افزود: رویداد «میدان یار» تلاش دارد آموزش، فرهنگ، مهارت و مشارکت مردمی را در کنار یکدیگر قرار دهد تا مردم علاوه بر حضور در یک اجتماع فرهنگی و حماسی، مهارتهای کاربردی مورد نیاز را نیز فرا بگیرند.
فرمانده سپاه ناحیه اسلامآبادغرب تأکید کرد: حضور و همراهی مردم در این برنامه، پیام روشنی از وحدت، بصیرت، آمادگی برای دفاع از ایران اسلامی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب به همراه دارد.
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