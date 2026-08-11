اصلاح الگوی مصرف عامل مهم در زمینه صرفه جویی مدیریت منابع آب است

علی محمد نادرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت تأمین آب شرب شهری و روستایی، کاهش تنش آبی، مدیریت مصرف، مقابله با انشعابات غیرمجاز، اصلاح شبکه‌های فرسوده و توسعه شبکه فاضلاب استان گفت: با اجرای پروژه‌های جدید تأمین آب و اقدامات مدیریت فشار، در حال حاضر تأمین آب شرب شهرهای استان از وضعیت پایداری برخوردار است.

وی افزود: پروژه‌های زیرساختی را برای افزایش پایداری منابع آب، کاهش هدررفت، رفع تنش آبی روستاها و توسعه شبکه در حوزه آبرسانی شهری، مهم‌ترین موضوع، تأمین آب پایدار برای شهرهای استان است که در این زمینه طی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

حفاری ۴۷ حلقه چاه برای تأمین آب پایدار

وی افزود: در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تعداد ۴۷ حلقه چاه برای تأمین آب پایدار شهرهای استان حفاری شد که از این تعداد ۴۵ حلقه چاه وارد مدار شده و مجموعاً حدود هزار و ۵۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب شهرهای استان افزوده شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان ادامه داد: در شهر زنجان ۲۰ حلقه چاه حفاری شده که حدود ۷۶۰ لیتر بر ثانیه آب از این منابع وارد مدار شده است. همچنین در شهر ابهر چهار حلقه چاه با ظرفیت حدود ۱۲۰ لیتر بر ثانیه، در خرم‌دره دو حلقه با ظرفیت ۵۰ لیتر بر ثانیه و در سایر شهرهای استان نیز چهار حلقه چاه با مجموع ظرفیت حدود ۱۱۷ لیتر بر ثانیه وارد مدار بهره‌برداری شده است.

نادرخانی با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام شده موجب پایداری تأمین آب شرب شهرهای استان شده است، گفت: در حال حاضر با وجود شرایط خاص فصل تابستان و محدودیت‌هایی که ممکن است در حوزه برق وجود داشته باشد، مشکل جدی در تأمین آب شرب شهرهای استان نداریم.

۱۶ جلسه کمیته استانی برای تأمین آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با اشاره به اینکه برنامه تأمین آب تنها به اقدامات کوتاه‌مدت محدود نمی‌شود، گفت: در حوزه تأمین آب بلندمدت نیز جلسات مستمری با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار می‌شود.

نادرخانی افزود: طی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تعداد ۱۶ جلسه کمیته استانی به ریاست معاون استاندار برگزار شده و در این جلسات تصمیمات مهمی برای تأمین آب شهرهای استان اتخاذ شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک خبرهای خوبی در زمینه پروژه‌های تأمین آب بلندمدت استان اعلام شود.

مدیریت تقاضا مکمل تأمین منابع جدید آب است

مدیرعامل آبفای زنجان با تأکید بر اینکه افزایش منابع آب به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای آینده باشد، اظهار کرد: مدیریت تقاضا یکی از بخش‌های مهم فعالیت شرکت است و تلاش می‌کنیم بخشی از نیاز آبی جمعیت جدید از محل صرفه‌جویی در مصرف و کاهش هدررفت تأمین شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت فشار گفت: در سال‌های اخیر ۹۳ دستگاه فشارسنج آنلاین در شبکه توزیع شهرهای استان نصب و ۱۷۵ دستگاه شیر فشارشکن نیز در شبکه توزیع مورد استفاده قرار گرفته است.

نادرخانی با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف عامل مهم در زمینه مدیریت منابع آب است، افزود: این اقدامات نقش مهمی در کاهش هدررفت آب، کاهش فشارهای غیرضروری و همچنین کاهش تعداد حوادث و شکستگی‌های شبکه داشته است.

تأمین آب قیدار بدون اضافه کردن منبع جدید

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان یکی از نمونه‌های موفق اجرای مدیریت فشار و زون‌بندی را شهر قیدار عنوان کرد و گفت: توانستیم شهر قیدار را به مدت پنج سال صرفاً با اقدامات مدیریت فشار و زون‌بندی مدیریت کنیم، بدون اینکه منبع آبی جدیدی به این شهر اضافه شود.

نادرخانی ادامه داد: این موضوع نشان‌دهنده اهمیت مدیریت صحیح شبکه توزیع و استفاده بهینه از منابع موجود است و نشان می‌دهد که با مدیریت فشار می‌توان بدون ایجاد منابع جدید، بخشی از نیاز آبی را مدیریت کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های مدیریت مصرف در شهر زنجان گفت: در شرق و غرب زنجان به صورت پایلوت چند مجتمع مسکونی انتخاب شد و در این مجتمع‌ها تعویض شیرآلات، نصب تجهیزات کنترل آنلاین و اقدامات فرهنگی انجام گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان افزود: در مجتمع مسکونی کیهان با اجرای این اقدامات حدود ۳۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب به ثبت رسید.

نادرخانی خاطرنشان کرد: علاوه بر اصلاح تجهیزات، آموزش چهره به چهره و نصب بنرهای آموزشی نیز انجام شد و همین اقدامات فرهنگی در کنار اصلاح تجهیزات، اثر قابل توجهی در کاهش مصرف مشترکان داشت.

رفع تنش آبی ۴۳۳ روستا از سال ۱۴۰۱ تاکنون

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در ادامه با اشاره به وضعیت آبرسانی روستایی استان گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۱۰ روستا دارای تنش آبی بودند و برنامه‌ریزی برای رفع این تنش‌ها آغاز شد.

وی افزود: از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۴، تنش آبی ۴۳۳ روستا رفع شد که از این تعداد حدود ۱۶۰ روستا در سال ۱۴۰۴ از تنش آبی خارج شدند. وی با اشاره به تداوم خشکسالی در استان ادامه داد: طی این چهار سال به دلیل خشکسالی‌های مستمر، ۱۸۷ روستای دیگر نیز به تعداد روستاهای دارای تنش آبی اضافه شدند.

وی گفت: به این ترتیب، سال ۱۴۰۵ را با ۲۶۴ روستای دارای تنش آبی آغاز کردیم و در حال حاضر ۱۳۸ پروژه در روستاهای استان فعال است.

مدیرعامل آبفای زنجان افزود: برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال حدود ۱۰۰ پروژه به اتمام برسد و با اجرای این پروژه‌ها تعداد روستاهای دارای تنش آبی به کمتر از ۱۵۰ روستا کاهش پیدا کند.

نادرخانی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارتقای کیفیت آب روستاها اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در آبرسانی روستایی، ارتقای وضعیت کلرسنجی و کنترل کیفیت آب است که خوشبختانه طی سال‌های اخیر روند مطلوبی در این زمینه داشته‌ایم.

وی افزود: ارزیابی کیفیت آب صرفاً بر اساس آمار شرکت آب و فاضلاب انجام نمی‌شود، بلکه نمونه‌ها و نتایج آزمایش‌ها توسط مرکز بهداشت نیز بررسی می‌شود و آمار نهایی بر اساس نتایج مورد تأیید دستگاه‌های بهداشتی اعلام می‌شود.

شناسایی و تعیین تکلیف ۴۶۹۰ انشعاب غیرمجاز

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان انشعابات غیرمجاز را یکی از عوامل مهم ایجاد تنش آبی به‌ویژه در روستاها دانست و گفت: در سال گذشته چهار هزار و ۶۹۰ فقره انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی، کشف و تعیین تکلیف شد.

وی افزود: این میزان تقریباً دو برابر آمار سال قبل از آن است و برای افزایش توان مقابله با این تخلفات نیز دو دستگاه بابکت خریداری و تحویل شده است.

وی تصریح کرد: یک انشعاب غیرمجاز در یک روستا ممکن است باعث کاهش فشار شبکه و ایجاد تنش برای تعداد زیادی از مشترکان شود، بنابراین مقابله با این تخلفات در راستای صیانت از حقوق مردم انجام می‌شود.

برخورد با استفاده از آب شرب برای آبیاری باغات

نادرخانی همچنین درباره استفاده از آب شرب برای آبیاری باغچه و باغات گفت: استفاده از آب شرب برای آبیاری باغچه‌ها و باغات یکی دیگر از عواملی است که در برخی روستاها باعث تشدید تنش آبی می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان تأکید کرد: آب شرب برای تأمین نیازهای ضروری مردم است و اجازه نخواهیم داد استفاده نادرست برخی مشترکان موجب تضییع حق سایر مردم شود.