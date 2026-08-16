کهریزی: تنش آبی ۱۴ روستای صحنه برطرف شد

فرزاد کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تنش آبی ۱۴ روستای تحت پوشش مجتمع آبرسانی چقاگلان با تعویض و ارتقای الکتروپمپ شناور چاه شماره ۲ برطرف شد.

وی افزود: این مجتمع وظیفه تأمین آب شرب ۱۴ روستا با جمعیتی بیش از ۹۳۰ خانوار را بر عهده دارد که به دلیل کاهش آبدهی چاه، نقص فنی پمپ و افزایش مصرف، با تنش آبی مواجه شده بودند.

سرپرست آبفای شهرستان صحنه ادامه داد: بررسی‌های کارشناسی و تست‌های فنی نشان داد پمپ چاه شماره ۲ به دلیل ریزش سنگ و گرفتگی دچار نقص شده است که با تأمین تجهیزات لازم، عملیات تعویض و ارتقای الکتروپمپ و شناور انجام شد.

کهریزی گفت: توان الکتروپمپ و شناور از ۹۲ به ۱۳۰ کیلووات و ظرفیت پمپ نیز از ۲۷۴ به ۳۴۵ افزایش یافت و این تجهیزات در عمق ۱۲۰ متری چاه نصب شد.

وی با اشاره به تلاش مستمر نیروهای بهره‌برداری برای اجرای این عملیات، خاطرنشان کرد: عملیات تعویض و ارتقای تجهیزات طی ۲۲ ساعت به پایان رسید و با راه‌اندازی مجدد چاه، دبی منابع تأمین آب مجتمع پنج لیتر بر ثانیه افزایش پیدا کرد.

سرپرست آبفای شهرستان صحنه افزود: با افزایش دبی چاه، تنش آبی ۱۴ روستای شهرستان صحنه و دو روستای شهرستان هرسین که تحت پوشش این مجتمع قرار دارند، برطرف و پایداری تأمین آب شرب این مناطق بهبود یافت.