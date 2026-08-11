نبض ایثار در کهگیلویه و بویراحمد؛ اهدای خون ۱۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رضایی صبح سه‌شنبه در نشست با اصحاب رسانه که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار و روز ملی اهدای خون برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت روز ملی اهدای خون، بر نقش مهم رسانه‌ها در ترویج فرهنگ اهدای خون تأکید کرد.

وی اظهار کرد: رسانه و اهداکننده خون، هر دو به زندگی دیگران حیات می‌بخشند.

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آیه شریفه «وَالْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونِ» افزود: خداوند به قلم سوگند یاد کرده است و این نشان از رسالت خطیر خبرنگاران در انتقال حقیقت و سلامت جامعه دارد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که اهدای خون بدون شناخت گیرنده انجام می‌شود، رسانه نیز باید بی‌طرفانه و منصفانه در خدمت مردم باشد.

ایران در اهدای داوطلبانه خون در غرب آسیا رتبه نخست را دارد

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیشرفت‌های سازمان انتقال خون ایران گفت: ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی به اهدای ۱۰۰ درصد داوطلبانه خون دست یافته و در غرب آسیا رتبه اول را داراست.

وی افزود: در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز سال گذشته بیش از ۳۰ هزار واحد خون موفق اهدا شد که از این تعداد، ۸۵۰۰ واحد به شبکه ملی خون‌رسانی ارسال شد.

رضایی میانگین اهدای خون در جهان را ۳۰ واحد به ازای هر هزار نفر و در کشور را ۲۶ واحد اعلام کرد و گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد با شاخص ۳۹ واحد در هر هزار نفر، جزو استان‌های پیشرو است.

وی بیان کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد در دو سال اخیر با ۲۱ درصد رشد، بیشترین رشد کشوری را در حوزه اهدای خون داشته است.

افزایش ۱۳ درصدی اهدای خون در استان

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد از افزایش ۱۳ درصدی اهدای خون نسبت به سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: میزان اهداکنندگان مستمر خون نیز ۱۵ درصد افزایش یافته است.

رضایی گفت: امسال بیش از چهار هزار فرآورده خونی به شبکه ملی ارسال شده است.

وی با اشاره به ایام جنگ تحمیلی اخیر افزود: در این ایام، بیش از هزار واحد خون توسط مردم استان به سایر مناطق ارسال شد که جای تقدیر دارد.

مشارکت بانوان در اهدای خون افزایش یابد

رضایی با اشاره به سهم پایین بانوان در اهدای خون گفت: مشارکت بانوان در اهدای خون در کشور کمتر از پنج درصد است.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه ۵۰ درصد جمعیت را بانوان تشکیل می‌دهند و بیشترین مصرف خون در بیمارستان‌ها نیز متعلق به بانوان است، مشارکت آنان در اهدای خون پایین است.

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد افزود: برای رفع این مشکل، از سال گذشته تایم عصر در روزهای زوج برای مراجعه بانوان فعال شده و خوشبختانه شاهد افزایش هفت درصدی حضور بانوان بوده‌ایم.

رضایی ادامه داد: هدفگذاری ما رسیدن به سهم هشت درصدی مشارکت بانوان در اهدای خون در سال جاری است.

راه‌اندازی تیم سیار خونگیری پس از ۱۴ سال

وی از راه‌اندازی تیم سیار خونگیری در استان پس از ۱۴ سال خبر داد و اظهار کرد: از اسفندماه سال گذشته تاکنون، پنج مراجعه به کارخانه‌ها و مراکز تجمعی داشته‌ایم.

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برنامه‌ریزی برای استقرار تیم سیار خونگیری در تمامی شهرستان‌ها در دست اجراست.

رضایی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای و شرایط جنگی گفت: سیاست سازمان بر توسعه پایگاه‌های موقت و تیم‌های سیار متمرکز است.

ساختمان جدید انتقال خون یاسوج به پیشرفت ۹۰ درصدی رسید

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به وضعیت پروژه ساختمان جدید این سازمان در یاسوج اشاره کرد و گفت: پروژه ساختمان انتقال خون یاسوج پس از ۱۰ سال، با پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی و تزریق ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته، فعال است.

وی افزود: امیدواریم با حمایت مسئولان استانی و ملی، این پروژه که لایق مردم قدرشناس استان است، به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

رضایی همچنین از واگذاری زمین برای احداث پایگاه انتقال خون دهدشت توسط دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و گفت: از ظرفیت خیرین برای تکمیل پروژه‌ها استفاده خواهیم کرد.

تأمین ۸۰ درصد انرژی انتقال خون با پنل‌های خورشیدی

وی به نصب پنل‌های خورشیدی برای تأمین ۸۰ درصد انرژی مصرفی سازمان اشاره کرد و گفت: با وجود رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نیاز بیمارستانی در استان، نیروی انسانی ما نسبت به ۲۰ سال گذشته تغییری نداشته است.

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با جذب نیروهای طرحی و انتقالی، موفق به تأمین خون مورد نیاز شده‌ایم.

رضایی همچنین از بهبود زیرساخت‌های انتقال خون استان خبر داد و افزود: فیبر نوری و سردخانه‌های جدید راه‌اندازی و تجهیزات مستهلک نیز جایگزین شده‌اند.

مطالبات انتقال خون از بیمارستان‌ها نیازمند پیگیری مسئولان ارشد است

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مطالبات این سازمان از دانشگاه علوم پزشکی گفت: با وجود همکاری خوب دانشگاه، مطالبات ملی انتقال خون از بیمارستان‌ها بالاست و نیازمند پیگیری مسئولان ارشد است.

وی تأکید کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ کمبودی در استان نداشته‌ایم و ۱۰۰ درصد نیازهای بیمارستانی تأمین شده است.

خون؛ فرآورده‌ای بدون جایگزین مصنوعی

رضایی در پایان از خبرنگاران خواست با همراهی بیشتر با روابط عمومی انتقال خون، به گسترش فرهنگ اهدای خون به عنوان یک «فرهنگ جاری در زندگی» کمک کنند.

وی تأکید کرد: خون تنها فرآورده‌ای است که جایگزین مصنوعی ندارد و ذخیره آن در رگ‌های مردم است.

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: امید ما به حضور داوطلبانه و ایثارگرانه هموطنان است.