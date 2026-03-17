ارسال ۸۰۰ واحد خونی کهگیلویه و بویراحمد به سایر استانها از ابتدای جنگ

سید عباس رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ابتدای جنگ ۸۰۰ واحد خون کهگیلویه و بویراحمد به سایر استانها ارسال شده است، اظهار کرد: میزان اهدای خون از ابتدای جنگ در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل رشد دو برابری را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه از زمان جنگ رمضان قریب به ۲ هزار و ۲۰۰ اهدای موفق خون در استان داشتیم، افزود: ۳۰ درصد مراجعین به انتقال خون استان از جوانان زیر ۳۵ سال بودند.

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه ۲۰ درصد از کل مراجعین، اهدا کننده خون بار اول بودند، تصریح کرد: نیاز به خون امری همیشگی است که ضمن تشکر از حضور کم نظیر مردم از سایر هم استانی ها دعوت می شود با رعایت فواصل زمانی در پایگاه های انتقال خون استان برای اهدای خون مراجعه کنند.

وی راه‌اندازی تیم سیار اهدای خون در کهگیلویه و بویراحمد پس از ۱۴ سال را از دیگر اقدامات انتقال خون استان برشمرد و گفت: این تیم در اولین ماموریت خود با استقرار در مصلی امام خمینی(ره) اقدام به خونگیری از شهروندان در شب قدر کرد.

رضایی این اقدام‌ را گامی مؤثر در راستای تأمین ذخایر خونی و دسترسی آسان‌تر همشهریان به خدمات اهدای خون نام برد و افزود: در اولین اقدام اهداء خون مردم در مصلی امام خمینی یاسوج انجام شد.

وی تأکید کرد: تلاش می‌شود با مراجعه معکوس به شهرهایی که امکان احداث مرکز ثابت اهدای خون ندارند دسترسی آسان شهروندان به خدمات اهدای خون میسر شود.