رشد ۲۱ درصدی اهدای خون کهگیلویه و بویراحمدی ها در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس رضایی پیش از ظهر دوشنبه در نشست تجلیل از اصحاب رسانه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جایگاه این استان در زمینه اهدا خون گفت: رشد اهدا خون در کشور ۱.۳ درصد است اما در استان کهگیلویه و بویراحمد ۲۱ درصد است که با اختلاف، رتبه برتر اهدا خون به این استان اختصاص دادیم.

دعوت از بانوان و جوانان برای اهدای خون

وی با بیان اینکه شاخص اهدا خون بانوان و جوانان پایین است، افزود: شاخص میزان اهدا خون بانوان در کشور پنج درصد است و در استان ۵.۶ درصد است که با توجه به اینکه بیشترین نیاز خونی مربوط به بانوان است لذا از بانوان و جوانان دعوت می‌شود که مراجعه بیشتری برای اهدا خون داشته باشند.

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در هر ۸ ثانیه یک واحد فرآورده خونی در سطح کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: بیماران خاص، بیماران دیالیزی و سایر بیماران به دلیل افزایش سن نیاز به خون بیشتر می‌شود که به همین دلیل نیازمند اهدا خون بیشتری هستیم.

راه اندازی آزمایشگاه غربالگری ویروسی در استان

وی به اقدامات صورت گرفته در سازمان انتقال خون گفت: خوشبختانه در سال ۱۴۰۲، در حوزه آزمایشگاه غربالگری مستقل شدیم قبل از آن آزمایش‌ها به استان فارس اعزام می‌شدند اما پیشرفته‌ترین آزمایشگاه ویروسی غربالگری را راه‌اندازی کردیم.

ارسال بیش از ۸ هزار واحد خونی به استان‌های همجوار

رضایی با بیان اینکه هدف انتقال خون تأمین خون کافی و سالم است، تصریح کرد: در سازمان انتقال خون علاوه بر تأمین ۱۰۰ درصدی نیاز خونی مردم استان، فرآورده‌ها به سایر استان‌ها انتقال داده می‌شود که سال ۱۴۰۲، ۴ هزار و ۳۰۰ و سال گذشته ۸ هزار و ۵۰۰ واحد فرآورده‌های خونی به استان‌های همجوار ارسال شد.

وی با بیان اینکه مردم استان در حادثه بندرعباس و جنگ ۱۲ روزه مراجعه و تماس زیادی برای اهدا خون داشتند، بیان کرد: در سه روز اول حادثه بندرعباس ۶۰۰ واحد خون گرفته شد.

۳۰ هزار اهدا کننده موفق در سال گذشته داشتیم

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در سال گذشته ۳۰ هزار اهدا کننده موفق داشتیم، افزود: سال گذشته ۵۸ درصد اهدا کننده مستمر داشتیم.

وی با بیان اینکه روزانه ۲۵۰ واحد خون در روز اهدا می‌شود، گفت: در حوزه زیرساخت‌ها در هر سه شهرستان بویراحمد، گچساران و کهگیلویه استان پایگاه انتقال خون وجود دارد، ضمن اینکه ساختمان انتقال خون با گذشت ۱۰ سال هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

ساختمان انتقال خون استان برای بهره برداری نیازمند ۲۰ میلیارد تومان اعتبار

رضایی ادامه داد: پروژه در حال حاضر ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل نیازمند ۲۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم که در حال بستن موافقت نامه هستیم و با اقدامات صورت گرفته پروژه دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

راه اندازی مراکز خون گیری سیار در استان

وی از راه‌اندازی مرکز خون گیری سیار در سایر شهرستان‌های استان تا پایان ۱۴۰۳ خبر داد و تاکید کرد: راه‌اندازی مجمع خیرین انتقال خون از اقدامات خوب انجام شده طی دو سال اخیر است که ۳ میلیارد تومان از طریق خیرین جذب شد.

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: آقایان چهار بار و خانم‌ها ۳ بار در سال می‌توانند خون اهدا کنند که بیشترین گروه خونی o مثبت و Bمثبت است.

۲۰ میلیارد تومان مطالبات انتقال خون استان از دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌ها

وی با اشاره به اینکه میزان مطالبات انتقال خون از بیمارستان‌ها ۱۰ میلیارد تومان است، گفت: به همین میزان نیز از دانشگاه علوم پزشکی استان مطالبه داریم.

رضایی از تشکیل بانک خون سلول‌های بنیادی در سازمان انتقال خون خبر داد و گفت: سلول‌های بنیادی کسانی که داوطلب اهدا خون هستند گرفته می‌شود.