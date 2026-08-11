به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ملکپور، پیش از ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای شهرستان در زمینه تولید محصولات زراعی اظهار کرد: امسال ۱۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بروجن به کشت پیاز اختصاص یافته است و با توجه به شرایط تولید و عملکرد پیشبینیشده، انتظار میرود بیش از ۱۴ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود.
وی افزود: پیاز یکی از محصولات مهم و دارای ظرفیت تولیدی قابل توجه در شهرستان بروجن به شمار میرود و سطح زیر کشت و میزان تولید این محصول، نشاندهنده جایگاه آن در فعالیتهای زراعی شهرستان و سبد تولیدات کشاورزی منطقه است.
ملکپور با بیان اینکه تولید محصول با کیفیت و اقتصادی نیازمند رعایت اصول فنی در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت است، تصریح کرد: استفاده از روشهای علمی و فنی، انتخاب ارقام مناسب، مدیریت صحیح مصرف نهادهها، رعایت اصول تغذیه گیاهی و مدیریت بهینه منابع آب ازجمله عوامل مؤثر بر افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول پیاز محسوب میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن ادامه داد: کارشناسان بخش کشاورزی شهرستان در طول فصل زراعی، ضمن رصد وضعیت مزارع، توصیههای فنی لازم را به بهرهبرداران ارائه میکنند تا کشاورزان بتوانند با استفاده از دانش و یافتههای علمی، ضمن کاهش هزینههای تولید، عملکرد مناسبتری در واحد سطح به دست آورند.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب در تولید محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط منابع آبی و ضرورت حرکت به سمت کشاورزی پایدار، توسعه روشهای نوین آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب در مزارع پیاز از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند علاوهبر کاهش مصرف آب، زمینه افزایش بهرهوری و پایداری تولید را فراهم کند.
ملکپور همچنین توجه به زمان مناسب برداشت و مدیریت پس از برداشت را از دیگر عوامل مؤثر در حفظ کیفیت محصول عنوان کرد و گفت: رعایت اصول فنی در مرحله برداشت، حملونقل و نگهداری میتواند از کاهش کیفیت و ضایعات محصول جلوگیری کرده و ارزش اقتصادی تولید را برای بهرهبرداران افزایش دهد.
وی با تأکید بر ظرفیتهای شهرستان بروجن در تولید محصولات زراعی اذعان داشت: توسعه کشاورزی مبتنی بر دانش و فناوری، استفاده از ظرفیت کارشناسان و بهرهگیری از تجربه کشاورزان، میتواند زمینه افزایش بهرهوری و ارتقای جایگاه محصولات کشاورزی شهرستان را فراهم کند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن بیان داشت: پیشبینی تولید بیش از ۱۴ هزار تن پیاز از سطح ۱۸۰ هکتار، بیانگر ظرفیت مناسب این محصول در شهرستان است و تلاش میشود با ارائه خدمات فنی و کارشناسی و حمایت از بهرهبرداران، زمینه برای تولید محصول سالم، با کیفیت و اقتصادی و افزایش بهرهوری در این بخش فراهم شود.
نظر شما