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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

سناتور آمریکایی: ترامپ در جنگ ایران کاملا شکست خورد

سناتور آمریکایی: ترامپ در جنگ ایران کاملا شکست خورد

چاک شومر سناتور آمریکایی گفت که دونالد ترامپ در جنگ ایران «شکست کامل» خورده و هیچ استراتژی برای خروج از این جنگ ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چاک شومر رهبر اقلیت مجلس سنای آمریکا در پستی در پلتفرم «ایکس» عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جنگ با ایران را «شکست کامل» توصیف کرد و گفت که ترامپ جنگی «غیرقانونی» را بدون استراتژی و بدون توانایی مذاکره به راه انداخته است.

چاک شومر، رهبر اقلیت مجلس سنای آمریکا، به دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، به‌خاطر نحوه مدیریت جنگ با ایران حمله کرده و نوشت: «دونالد ترامپ ما را وارد یک جنگ غیرقانونی کرد، او در جنگ غیرقانونی خود شکست می‌خورد و هیچ راه خروجی از جنگ غیرقانونی خود ندارد.»

وی افزود: فقدان «استراتژی، انضباط و هرگونه توانایی برای مذاکره جدی» در ترامپ، نیروهای آمریکایی را در معرض خطر قرار می‌دهد و بهای آن را (درافزایش قیمت‌ها) به دوش آمریکایی‌ها می‌اندازد.

شومر بر ضرورت پایان دادن به جنگ و آغاز ترمیم خساراتی که ریاست جمهوری ترامپ به ایالات متحده وارد کرده است، تأکید کرد.

موضع شومر در حالی مطرح می‌شود که دولت ترامپ پس از ماه‌ها جنگ با ایران، گرفتار سردرگمی و ناتوانی در دستیابی به اهداف جنگی است که تبعات آن تنها به منطقه محدود نشده، بلکه تمام جهان و اقتصاد آمریکا را در برگرفته است.

کد مطلب 6914124

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