به گزارش خبرنگار مهر، سعید ترکمانی پور پیش از ظهر سه شنبه اظهار کرد: گشت‌های سرزده تیم ویژه بازرسی متشکل از کارشناسان اداره صمت، اداره تعزیرات حکومتی و نمایندگان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با هدف پایش دقیق وضعیت عرضه و توزیع سوخت، از جایگاه‌های سوخت شهرستان سیریک بازدید کردند.

وی افزود: در پی گزارش‌های ارسالی شهروندان درباره مشکلات در عرضه سوخت در بعضی از جایگاه‌های ورودی و خروجی شهرستان سیریک گشت‌های مشترک نظارت بر جایگاه‌های سوخت انجام شد.

ترکمانی بیان کرد: در این راستا، تیم بازرسی بدون هماهنگی قبلی وارد عمل شده و با بررسی لحظه‌ای فرآیندهای عرضه و توزیع و نظارت دقیقی بر عملکرد نازل‌ها و تابلوهای قیمت‌گذاری اعمال نمودند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سیریک ضمن اشاره به لزوم رعایت دقیق قانون توسط فعالان این حوزه تصریح کرد: طی این گشت مشترک، پرونده‌ای تخلف برای پمپ‌بنزین‌های متخلف تنظیم و جهت رسیدگی و صدور حکم نهایی به هیئت‌های تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

وی خاطرنشان کرد: این بازرسی‌های سرزده به صورت مستمر و در ساعات مختلف شبانه‌روز ادامه خواهد داشت و با هرگونه عرضه خارج از شبکه یا آسیب به حقوق شهروندی، برخورد قانونی و قاطعانه خواهیم کرد.

️ترکمانی افزود: روند توزیع سوخت در تمامی جایگاه‌های شهرستان به‌صورت عادی در حال انجام است و هیچ‌گونه اختلالی در تأمین و عرضه سوخت وجود ندارد.

️وی همچنین با گفت‌وگو با متصدیان جایگاه‌ها و شهروندان حاضر، بر ضرورت نظارت مستمر بر کیفیت خدمات و توزیع مناسب سوخت تأکید کرد و گفت: تأمین رفاه مردم و رفع دغدغه‌های احتمالی شهروندان از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است.

️ترکمانی از جایگاه‌داران خواست با ارائه خدمات سریع، دقیق و مطلوب، رضایت مردم را جلب کنند و از شهروندان نیز درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا مشکل، موضوع را به اداره صمت و دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.