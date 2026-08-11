به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، انور قرقاش، مشاور ارشد دیپلماتیک رئیس امارات گفته است که خاورمیانه نمیتواند برای همیشه در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» باقی بماند و افزود که ثبات منطقه و آینده مردم آن نیازمند شفافیت در دیدگاه و جهتگیری است.
قرقاش در پستی در ایکس نوشت که مرحله آینده نمیتواند بر بنیانهای لرزان یا ترتیباتی جدا از قوانین بینالمللی بنا شود.
او نوشت: هدف، گذار به ثبات پایدار تحت حاکمیت قوانین روشن و مشترک است. قرقاش همچنین بر اصول همزیستی مسالمتآمیز، احترام به حاکمیت و منطق صلح به عنوان ارکان اساسی هرگونه توافق پایدار تأکید کرد.
اظهارات او در حالی مطرح میشود که منطقه همچنان با تنشهای مداوم به دلیل تجاوزات و کارشکنی آمریکا در مذاکرات دست و پنجه نرم میکند و تلاشهای دیپلماتیک برای بازگشت به تفاهمنامه هنوز حل نشده و هر دو طرف نسبت به بازگشت احتمالی به رویارویی هشدار میدهند.
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