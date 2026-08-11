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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

امارات: خاورمیانه نمی‌تواند در وضعیت نه جنگ و نه صلح باقی بماند

امارات: خاورمیانه نمی‌تواند در وضعیت نه جنگ و نه صلح باقی بماند

یک مقام اماراتی گفته است که منطقه نمی‌تواند برای همیشه در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» باقی بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، انور قرقاش، مشاور ارشد دیپلماتیک رئیس امارات گفته است که خاورمیانه نمی‌تواند برای همیشه در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» باقی بماند و افزود که ثبات منطقه و آینده مردم آن نیازمند شفافیت در دیدگاه و جهت‌گیری است.

قرقاش در پستی در ایکس نوشت که مرحله آینده نمی‌تواند بر بنیان‌های لرزان یا ترتیباتی جدا از قوانین بین‌المللی بنا شود.

او نوشت: هدف، گذار به ثبات پایدار تحت حاکمیت قوانین روشن و مشترک است. قرقاش همچنین بر اصول همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به حاکمیت و منطق صلح به عنوان ارکان اساسی هرگونه توافق پایدار تأکید کرد.

اظهارات او در حالی مطرح می‌شود که منطقه همچنان با تنش‌های مداوم به دلیل تجاوزات و کارشکنی آمریکا در مذاکرات دست و پنجه نرم می‌کند و تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشت به تفاهم‌نامه هنوز حل نشده و هر دو طرف نسبت به بازگشت احتمالی به رویارویی هشدار می‌دهند.

کد مطلب 6914167

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      0 0
      پاسخ
      آن روزهایی که همسایه های نانجیب ایران جیب گشاد تزامپ را با پولهای بادآورده پرکردند تا با امنیت منطقه بازی کند، به فکر امروز خود بودند؟!! متاسفانه هنوز هم عبرت نمی گیرند. باید کاملا در آتش خیانت حود به ایران بسوزند تا شیرفهم شوند.

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