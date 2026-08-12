۱۶ هزار مددجوی کمیته امداد در سن کار هستند

حمید طاهری جبلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد از مددجویان تهران در سن کار هستند اما همچنان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، افزود: در حال حاضر، تعدادی از مددجویان در سن کار تحت پوشش کمیته امداد استان تهران قرار دارند. یکی از چالشهای اصلی در زمینه اشتغال این افراد، رواج مشاغل کاذب است؛ چراکه در برخی موارد درآمد این مشاغل از اشتغال رسمی بیشتر است و همین موضوع باعث میشود افراد تمایل کمتری به ورود و ماندن در مشاغل رسمی داشته باشند.
وی گفت: در حال حاضر نیز برخی کارخانهها و مجموعههای تولیدی از کمیته امداد درخواست نیروی کار دارند و مددجویان واجد شرایط به این مراکز معرفی میشوند، اما متأسفانه در برخی موارد افراد پس از مدتی از ادامه کار انصراف داده و از چرخه اشتغال خارج میشوند.
جبلی ادامه داد: حدود ۱۶ هزار نفر از دانشجویان مددجو در سن کار هستند و به شکلهای مختلف، از جمله مشاغل غیررسمی یا به اصطلاح «مشاغل خاکستری»، فعالیت دارند؛ البته در مورد این افراد، اولویت اصلی همچنان ادامه تحصیل است.
وی افزود: از این تعداد، حدود ۶ هزار نفر آمادگی ورود به بازار کار و اشتغالپذیری دارند و در حال حاضر در نوبت معرفی به مراکز و مجموعههای پذیرنده نیروی کار قرار گرفتهاند.
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