کاهش ۱۱ درصدی تصادفات فوتی البرز در سه ماهه نخست امسال

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پیمان کرمی، رئیس پلیس راه استان البرز، در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، با اشاره به افزایش حجم سفرها در تعطیلات اظهار کرد: با توجه به اینکه در ایام تعطیلات، استانهای زیارتی مانند مشهد و قم و همچنین تفرجگاهها مقصد بسیاری از مسافران هستند، هماهنگی لازم با استانهای همجوار برای مدیریت ترافیک، اعمال محدودیتها و انسدادهای احتمالی از ۲۴ ساعت پیش از آغاز تعطیلات انجام میشود.
وی افزود: هدف از این هماهنگیها پیشگیری از گرههای ترافیکی و روانسازی عبور و مرور در محورهای مواصلاتی استان است و پلیس راه نیز با حضور محسوس و نامحسوس در سطح راهها، بر نحوه تردد خودروها نظارت میکند.
رئیس پلیس راه استان البرز با اشاره به برخی تخلفات رانندگان هنگام مواجهه با ترافیک و محدودیتهای عبوری گفت: یکی از تخلفات خطرناک، حرکت خودروها در شانه خاکی است که علاوه بر ایجاد مزاحمت برای سایر رانندگان، میتواند موجب گیر افتادن خودرو و ایجاد مشکلاتی برای دستگاههای امدادی و اجرایی شود.
سرهنگ کرمی ادامه داد: تمامی معابر استان البرز به دوربینهای نظارتی مجهز هستند و علاوه بر ثبت سرعت لحظهای، سرعت متوسط خودروها نیز در محورهای مختلف محاسبه میشود.
وی توضیح داد: به عنوان نمونه در آزادراه تهران-کرج-قزوین، دوربینهای متعددی نصب شده است که در کنار ثبت سرعت لحظهای، مدت زمان طی مسیر بین دو نقطه را نیز بررسی میکنند و اگر خودرو مسیر را در زمان غیرمتعارف طی کند، سرعت متوسط آن محاسبه و در صورت تخلف، اعمال قانون انجام میشود.
جریمه سرعت غیرمجاز پلکانی است
رئیس پلیس راه البرز با اشاره به تفاوت کدهای جریمه سرعت غیرمجاز گفت: میزان جریمه بر اساس مقدار تجاوز از سرعت مجاز به صورت پلکانی افزایش مییابد و در مواردی که سرعت غیرمجاز ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشتر از حد مجاز باشد، علاوه بر جریمه، نمره منفی نیز برای راننده در نظر گرفته میشود.
کرمی افزود: میزان جرایم و پیامدهای قانونی نیز با توجه به نوع وسیله نقلیه از جمله خودروهای سواری، تاکسی، اتوبوس و کامیون متفاوت است.
البرز چهارمین سال کاهش تصادفات را تجربه میکند
وی با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف در حوزه ترافیک و ایمنی راهها اظهار کرد: خوشبختانه تعامل و همدلی خوبی میان استانداری، ادارهکل راهداری، شهرداریها و مجموعه انتظامی استان وجود دارد و پلیسهای تخصصی از جمله پلیس راه و پلیس راهور در این زمینه همکاری مناسبی دارند.
رئیس پلیس راه البرز گفت: استان البرز برای چهارمین سال متوالی شاهد کاهش تصادفات در راههای برونشهری است و آمار سه ماهه نخست امسال نیز این روند کاهشی را تأیید میکند.
کرمی با اشاره به آمار پزشکی قانونی افزود: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تصادفات فوتی در راههای برونشهری استان البرز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: در همین مدت میزان تصادفات منجر به جرح نیز ۳۷ درصد و تصادفات خسارتی حدود ۸ درصد کاهش داشته است.
شانه خاکی نامناسب یکی از عوامل حادثهساز
رئیس پلیس راه استان البرز در ادامه به مفهوم «شرایط حادثهخیز» در محورهای مواصلاتی اشاره کرد و گفت: نقاط حادثهخیز تنها به یک نقطه مشخص محدود نمیشوند و گاهی شرایط یک محور میتواند زمینهساز وقوع تصادف باشد.
کرمی افزود: اختلاف ارتفاع میان سطح آسفالت و شانه خاکی یکی از این موارد است که به ویژه در صورت خروج خودرو از مسیر اصلی میتواند کنترل وسیله نقلیه را دشوار و زمینه واژگونی را فراهم کند.
وی با اشاره به محورهای کرج-قزوین و ماهدشت-اشتهارد بیان کرد: به دلیل اجرای عملیات آسفالت و لکهگیری در طول سال، در برخی محورهای استان اختلاف ارتفاع میان سطح آسفالت و شانه خاکی ایجاد میشود که اصلاح این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد.
کرمی همچنین بارندگیهای نخست فصل پاییز را یکی دیگر از عوامل افزایش خطر تصادفات عنوان کرد و گفت: به دلیل تردد بسیار زیاد خودروها در آزادراه تهران-کرج-قزوین، سطح این محور به مرور به مواد روغنی و آلایندههای ناشی از تردد خودروها آلوده میشود و نخستین بارندگی میتواند موجب لغزندگی شدید سطح راه شود.
وی تأکید کرد: توجه به وضعیت آسفالت، شانه راه، شیب شیروانی و روشنایی معابر از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش تصادفات مؤثر باشد.
جاده آتشگاه کرج یکی از محورهای پرخطر تفرجگاهی
رئیس پلیس راه البرز با اشاره به حوادث محورهای تفرجگاهی استان گفت: در طول سال تعدادی از شهروندان در محورهای تفرجگاهی مانند جاده آتشگاه بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست میدهند.
کرمی افزود: تردد خودروهای آفرود و رانندگی برخی جوانان با سرعت و شرایط نامناسب در این محورها، ضرورت نظارت بیشتر و اصلاح شرایط حادثهخیز را افزایش داده است.
کاهش تلفات عابر پیاده در آزادراه کرج-قزوین
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده برای کاهش تصادفات عابر پیاده اشاره کرد و گفت: در یکی از محدودههای آزادراهی استان که سالانه حدود ۶۰ نفر تلفات عابر پیاده داشت، با اجرای اقدامات ایمنی، این رقم به حدود ۲۰ نفر کاهش یافته است.
رئیس پلیس راه البرز تقویت روشنایی، افزایش سطح ایمنی مسیر، نصب فنس در محدوده میانی و حضور شبانهروزی نیروهای پلیس را از جمله اقدامات مؤثر در کاهش این حوادث عنوان کرد.
کرمی همچنین از اجرای طرح شناسایی و اصلاح شرایط حادثهخیز راههای روستایی شهرستان نظرآباد خبر داد و گفت: در همین هفته جلسهای با فرماندار نظرآباد برگزار شد و موضوع آشکارسازی و اصلاح شرایط حادثهخیز تمامی راههای روستایی این شهرستان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: اعتبار مناسبی برای اجرای این طرح پیشبینی شده است و تلاش میکنیم بخش قابل توجهی از شرایط حادثهخیز راههای شهرستان نظرآباد تا پیش از پایان سال اصلاح شود.
رئیس پلیس راه استان البرز در پایان تأکید کرد: کاهش تصادفات نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول، اصلاح زیرساختهای جادهای، ارتقای فرهنگ رانندگی و نظارت مستمر پلیس است و استمرار این همکاریها میتواند روند کاهشی تصادفات در استان را تقویت کند.
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