به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی عصر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ارتقای ایمنی راهها و حذف نقاط حادثهخیز از مهمترین اولویتهای راهداری گلستان است و در همین راستا اقدامات گستردهای برای کاهش تصادفات و تلفات جادهای در محورهای برونشهری استان انجام شده است.
وی افزود: در مجموع ۹۵ نقطه پرتصادف مصوب در گلستان شناسایی شده بود که با اجرای طرحهای ایمنسازی، این نقاط به طور کامل رفع شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان ادامه داد: علاوه بر این، سال گذشته عملیات رفع ۵۷ نقطه حادثهخیز دیگر نیز انجام شد و امسال نیز هفت نقطه جدید در دستور کار قرار دارد که با تکمیل آنها، تعداد نقاط ایمنسازیشده در این بخش به ۶۴ نقطه خواهد رسید.
مصدقی با اشاره به اعتبارات اختصاصیافته برای اجرای این طرحها گفت: برای رفع نقاط حادثهخیز و ارتقای ایمنی محورهای استان، حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی تأکید کرد: نتیجه این اقدامات در آمار تصادفات نیز قابل مشاهده است، بهگونهای که سال گذشته شاهد کاهش ۱۰ درصدی تلفات جادهای در محورهای برونشهری گلستان بودیم.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان همچنین از تداوم روند کاهشی تصادفات و تلفات در سال جاری خبر داد و گفت: در چهار ماه و چند روز ابتدایی امسال نیز روند تصادفات و تلفات جادهای در محورهای برونشهری استان کاهشی بوده و تلاش میکنیم این روند با اجرای طرحهای ایمنسازی و رفع نقاط حادثهخیز ادامه پیدا کند.
جابهجایی ۲۸۷۷ زائر گلستانی به مشهد
مصدقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح جابهجایی زائران حرم مطهر رضوی اظهار کرد: از آغاز اجرای این طرح از روز یکشنبه تاکنون، ۱۶۴ سفر اتوبوسی از گلستان به مقصد مشهد مقدس انجام شده و دو هزار و ۸۷۷ زائر با ناوگان حملونقل عمومی استان جابهجا شدهاند.
وی افزود: تعداد سفرهای انجامشده برای جابهجایی زائران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش داشته و تعداد زائران جابهجا شده نیز رشد ۲۸ درصدی را تجربه کرده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان با اشاره به تداوم سفر زائران در روزهای پیشرو گفت: قرارگاه مرکزی حملونقل جادهای همچنان در آمادهباش قرار دارد و برای تأمین ناوگان مورد نیاز بازگشت زائران نیز تمهیدات لازم پیشبینی شده است.
مصدقی از زائرانی که به صورت انفرادی به مشهد سفر کردهاند خواست برنامه بازگشت خود را از هماکنون مشخص کنند و گفت: مسافران میتوانند بلیت برگشت خود را از طریق سامانه «سپاس» به صورت اینترنتی تهیه کنند تا در زمان بازگشت با مشکل کمبود ظرفیت مواجه نشوند.
وی خاطرنشان کرد: برای زائرانی که در قالب کاروانها و گروههای سازمانیافته به مشهد سفر کردهاند نیز تمهیدات لازم برای بازگشت پیشبینی شده است و مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان تا پایان طرح، آماده خدمترسانی به زائران خواهد بود.
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