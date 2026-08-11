شبکه مدیریت مردمی بحران در ۲۲۰ محله اصفهان فعال شد

احمدرضا کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح رویکرد نوین مدیریت شهری اصفهان در حوزه مخاطرات اظهار کرد: تحولات جهانی و منطقه‌ای، مفهوم مدیریت بحران را دستخوش تغییر کرده و شهرداری اصفهان با عبور از نگاه سنتی، «تاب‌آوری شهری» را به عنوان شاخص اصلی برنامه‌های خود تعریف کرده است.

وی با اشاره به چالش‌های توسعه فناوری در کلان‌شهرها تصریح کرد: توسعه فناوری‌های نوین اگرچه کیفیت زندگی را ارتقا داده، اما وابستگی متقابل زیرساخت‌ها، سامانه‌های ارتباطی و مالی می‌تواند در زمان بروز بحران، آسیب‌پذیری‌های جدیدی ایجاد کند. از این رو، ایجاد توازن میان هوشمندسازی و تاب‌آوری به یکی از اولویت‌های مهم مدیریت شهری تبدیل شده است.

تخصصی‌سازی مدیریت مخاطرات

مدیرکل بحران، پدافند غیرعامل و HSE شهرداری اصفهان با اشاره به ساختار جدید این اداره کل و تفکیک تخصصی این سه حوزه گفت: پدافند غیرعامل بر پیشگیری غیرساختاری و ارتقای آمادگی، مدیریت بحران بر واکنش و بازیابی، و HSE بر ایمنی، سلامت و محیط‌زیست متمرکز است. هم‌افزایی این سه بخش، چرخه جامعی از مدیریت مخاطرات را شکل داده و تخصیص اعتبارات را هدفمندتر کرده است.

سه محور اصلی در استراتژی پیشگیری

کیانی با بیان اینکه رویکرد پیشگیرانه شهرداری اصفهان بر سه محور استوار است، افزود: نخستین محور، شبکه‌سازی اطلاع‌رسانی و ارسال هشدارهای هوشمند است که از طریق اپلیکیشن «اصفهانِ من» به عنوان ابزاری عملیاتی، امکان هشدار سریع به شهروندان فراهم شده است.

وی ادامه داد: مدیریت مصرف انرژی دومین محور این استراتژی است که با اجرای پروژه‌های انرژی خورشیدی و استفاده از مولدهای برق اضطراری دنبال می‌شود. محور سوم و کلیدی نیز «مشارکت شهروندان» است؛ چرا که افزایش آمادگی اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های محلی، بار مدیریت بحران را توزیع کرده و زمان واکنش در برابر حوادث را به‌شدت کاهش می‌دهد.

سازماندهی داوطلبان واکنش اضطراری (دوام)

مدیرکل بحران شهرداری اصفهان از تشکیل گروه‌های مردمی بحران در ۲۲۰ محله شهر خبر داد و گفت: سامانه «دوام» برای سازماندهی این داوطلبان راه‌اندازی شده است. این اقدام نه تنها بار مالی سنگینی به مدیریت شهری تحمیل نمی‌کند، بلکه با توزیع مسئولیت‌ها میان شهروندان، سرعت عمل در حوادث را افزایش می‌دهد.

کیانی با تأکید بر اینکه «تاب‌آوری» تنها با بتن و فولاد محقق نمی‌شود، تصریح کرد: گاهی یک اختلال نرم‌افزاری در زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند زندگی شهری را مختل کند. مدیریت شهری اصفهان در همین راستا، ایجاد افزونگی در زیرساخت‌ها، توزیع متوازن خدمات و طراحی سناریوهای جایگزین را در دستور کار قرار داده است تا در صورت اختلال در یک بخش، فعالیت‌های حیاتی متوقف نشود.

وی از شهروندان اصفهانی دعوت کرد با عضویت در گروه‌های «دوام» و مشارکت در رزمایش‌های محلی، به ارتقای امنیت و تاب‌آوری شهر کمک کنند؛ چرا که ترکیب دانش فنی، زیرساخت‌های تاب‌آور و سرمایه اجتماعی، تنها مسیر ایمن برای آینده کلان‌شهر تاریخی اصفهان است.