به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه شبانه‌روزی «امید خاورمیانه ۶» با زیربنای یک‌هزار و ۱۴۶ مترمربع و اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال در شهرستان راسک به بهره‌برداری رسید.

میثم لک‌زایی مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان در این آیین اظهار داشت: توسعه مدارس شبانه‌روزی در مناطق کم‌برخوردار، نقش مهمی در تحقق عدالت آموزشی و کاهش موانع تحصیل دانش‌آموزان دارد.

وی افزود: این مدرسه با ظرفیت پذیرش و ارائه خدمات آموزشی و اقامتی به ۱۸۰ دانش‌آموز احداث شده و مشارکت خیرین و مجموعه‌های حامی آموزش، روند توسعه فضاهای آموزشی در استان را شتاب می‌بخشد.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان با قدردانی از خیرین نیک‌اندیش گفت: ساخت مدرسه تنها احداث یک بنا نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده علمی، فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان است.