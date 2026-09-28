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۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۱

۱۸۰ دانش‌آموز راسکی صاحب مدرسه شبانه‌روزی شدند

۱۸۰ دانش‌آموز راسکی صاحب مدرسه شبانه‌روزی شدند

راسک- مدرسه شبانه‌روزی «امید خاورمیانه ۶» با زیربنای یک‌هزار و ۱۴۶ مترمربع و اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال در شهرستان راسک به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه شبانه‌روزی «امید خاورمیانه ۶» با زیربنای یک‌هزار و ۱۴۶ مترمربع و اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال در شهرستان راسک به بهره‌برداری رسید.

میثم لک‌زایی مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان در این آیین اظهار داشت: توسعه مدارس شبانه‌روزی در مناطق کم‌برخوردار، نقش مهمی در تحقق عدالت آموزشی و کاهش موانع تحصیل دانش‌آموزان دارد.

وی افزود: این مدرسه با ظرفیت پذیرش و ارائه خدمات آموزشی و اقامتی به ۱۸۰ دانش‌آموز احداث شده و مشارکت خیرین و مجموعه‌های حامی آموزش، روند توسعه فضاهای آموزشی در استان را شتاب می‌بخشد.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان با قدردانی از خیرین نیک‌اندیش گفت: ساخت مدرسه تنها احداث یک بنا نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده علمی، فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان است.

کد مطلب 6960993

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