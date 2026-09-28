۳ متهم حفاری غیرمجاز در قروه دستگیر شدند

سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری سه نفر به اتهام حفاری غیرمجاز در اطراف یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی قروه در جریان اقدامات اطلاعاتی و فنی از انجام حفاری غیرمجاز در محدوده یکی از روستاهای شهرستان مطلع شدند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، به محل اعزام شدند و سه متهم را که در قالب یک گروه قصد انجام حفاری غیرمجاز داشتند، شناسایی و دستگیر کردند.
کشف تجهیزات حفاری از متهمان
فرمانده انتظامی قروه ادامه داد: در جریان این عملیات، تعدادی از لوازم و تجهیزات مورد استفاده برای حفاری نیز از متهمان کشف و ضبط شد.
مظفری با تأکید بر برخورد قانونی با حفاریهای غیرمجاز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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