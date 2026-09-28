وحدت با اهل سنت در لبنان پس از شهادت سیدحسن نصرالله قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست شورای هماهنگی به مناسبت دومین سالروز شهادت سید حسن نصرالله اظهار داشت: اولیای الهی برروی زمین کم نیستند و سید شاخص‌ترین آن بود.



وی ادامه داد: امروز ما در یک مقطع مهم تاریخی هستیم، هر انسانی در هر مقطع تا یخی که می اید وظایفی بر عهده دارد. ما باید شخصیت شهید نصرالله را تبیین کنیم.



نماینده مجلس افزود: امروز رسالت ما در قبال لبنان و شیعیان لبنان کلیدی است.



وی گفت: چیزی که من سالها در لبنان از شخصیت سید دیدیم وحدت درون شیعه، حکمت عقلانیت و مصلحت دیده می‌شد که این خصلت را در جامعه و حکمرانی پیاده می‌کردند و شیعه در بدترین شرایط به وحدت غیرقابل باور میرسید.



وی افزود: وحدت با اهل سنت در لبنان پس از شهادت سید نصرالله قابل تقدیر است.