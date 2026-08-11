تبریک پزشکیان به سرلشکر ایزدی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان با تبریک به سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی خاطر نشان کرد: امیدوارم جنابعالی با بهرهگیری از ظرفیتهای جهادی فراوان نهاد انقلابی و مردمی سپاه، در تقویت آمادگی، انسجام و کارآمدی آن و در مسیر صیانت از امنیت و منافع ایران عزیز نقشی مؤثر ایفا کنید.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز عرصه دفاع و امنیت بیش از گذشته با دانش، فناوری و تحولات سریع محیط پیرامونی پیوند خورده است، تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت نیروهای جوان و متخصص، انتقال تجربه میان نسلها و تقویت توان علمی و فناورانه، میتواند قدرت دفاعی کشور را برای مواجهه با شرایط آینده بیش از پیش ارتقا دهد.
متن پیام تبریک پزشکیان به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی
جانشین محترم فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
اعتماد رهبر عالیقدر و فرماندهی کل قوا به جنابعالی را در سپردن مسئولیت خطیر جانشینی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صمیمانه تبریک میگویم.
تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصههای مختلف نظامی و دفاعی، سرمایهای گرانقدر برای سپاه و پشتوانهای مطمئن برای مسئولیت جدید شماست. جایگاه جانشینی فرمانده کل، افزون بر تجربه و توان مدیریتی، نیازمند شناخت دقیق از تحولات دفاعی و امنیتی و توان پیوند دادن تجربه گذشته با الزامات آینده است.
امروز عرصه دفاع و امنیت بیش از گذشته با دانش، فناوری و تحولات سریع محیط پیرامونی پیوند خورده است. بهرهگیری از ظرفیت نیروهای جوان و متخصص، انتقال تجربه میان نسلها و تقویت توان علمی و فناورانه، میتواند قدرت دفاعی کشور را برای مواجهه با شرایط آینده بیش از پیش ارتقا دهد.
امیدوارم جنابعالی با بهرهگیری از ظرفیتهای جهادی فراوان نهاد انقلابی و مردمی سپاه، در تقویت آمادگی، انسجام و کارآمدی آن و در مسیر صیانت از امنیت و منافع ایران عزیز نقشی مؤثر ایفا کنید. از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی توفیق روزافزون، سلامت و سربلندی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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