مولدسازی ماموریت جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، احسان عسکری مدیرعامل سازمان در دیداری، با تأکید بر ضرورت بازتعریف مأموریت‌ها و رویکردهای سازمان، مولدسازی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های جدید سازمان عنوان کرد و گفت: حرکت به سمت مولدسازی، نیازمند نگاه نو، برنامه‌ریزی هدفمند، انسجام سازمانی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و دارایی‌های سازمان است.

وی افزود: در دوره جدید، سازمان باید ضمن حفظ مأموریت‌ها و ظرفیت‌های موجود، با رویکردی تحول‌گرا به دنبال شناسایی، فعال‌سازی و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های خود باشد و در این مسیر، مولدسازی می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه و پویایی سازمان تبدیل شود.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اهمیت تقویت هویت و انسجام سازمانی اظهار کرد: برای تحقق مأموریت‌های جدید، لازم است تصویری روشن، منسجم و به‌روز از سازمان داشته باشیم. بر همین اساس، تدوین نقشه شناسنامه‌ای سازمان، گردآوری و تدوین کتابچه تأسیس و تاریخچه سازمان و همچنین بازتعریف هویت و جایگاه سازمان در قالب برندینگ و ری‌برند سازمان در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: این اقدامات صرفاً فعالیت‌های تبلیغاتی یا تشریفاتی نیستند، بلکه بخشی از فرآیند بازتعریف هویت سازمان و ایجاد یک روایت مشترک از گذشته، وضعیت امروز و چشم‌انداز آینده سازمان محسوب می‌شوند.

عسکری خاطرنشان کرد: لازم است تمامی ارکان سازمان بدانند که سازمان از چه مسیری شکل گرفته، امروز در چه جایگاهی قرار دارد و در مسیر مأموریت‌های جدید، از جمله مولدسازی، به چه نقطه‌ای باید برسد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی همچنین بر ضرورت ایجاد یک نظام منسجم برای برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی تأکید کرد و گفت: تدوین تقویم مناسبتی سازمان، برنامه‌ریزی محتوایی و رسانه‌ای متناسب با مناسبت‌های ملی، سازمانی و تخصصی و همچنین تدوین نقشه اجرایی روابط عمومی از دیگر اولویت‌ها است.

وی افزود: روابط عمومی باید از یک رویکرد صرفاً اطلاع‌رسان به یک مجموعه برنامه‌محور و راهبردی تبدیل شود و بتواند ضمن انعکاس اقدامات و دستاوردهای سازمان، در معرفی ظرفیت‌های جدید، تبیین مأموریت مولدسازی و تقویت ارتباط با ذی‌نفعان نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پایان تأکید کرد: مسیر پیش‌رو، مسیر تحول، مولدسازی، بازتعریف هویت سازمانی و ارتقای ارتباط با جامعه و ذی‌نفعان است و تحقق این اهداف نیازمند همکاری همه بخش‌های سازمان، برنامه‌ریزی دقیق و حرکت هماهنگ در یک مسیر مشترک خواهد بود.