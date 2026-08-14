۵ درصد از اهداکنندگان خون در استان اصفهان بانوان بودند

کیان دهراب پور در حاشیه سفر به کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چهار ماه اول امسال، تنها دو هزار و ۲۴۰ نفر از ۵۴ هزار و ۶۳۷ اهداکننده خون در استان اصفهان از بانوان بودند.

وی ابراز کرد: در ‌استان اصفهان پنج درصد از درصد کل اهداکنندگان خون خانم هستند در حالی که خانمها هم می توانند مثل آقایان اهدا کننده خون باشند و هر زن از سن ۱۸ سالگی می تواند هر چهار ماه یک بار خون اهدا کند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: اهدای خون توسط بانوان نه تنها مشکلی برای آنها پیش نمی‌آورد بلکه با هر بار اهدای خون می‌توانند حداقل جان سه نفر را نجات دهند.

وی خاطرنشان کرد: در طب انتقال خون، سلامت فرد اهدا کننده و فرد گیرنده خون، هدف اصلی می باشد و مراجعه کنندگان چه مرد و چه زن از لحاظ وضعیت سلامتی به طور کامل چک شده و با معاینه و مشاوره ای که توسط پزشک صورت می گیرد، جای هیچگونه نگرانی برای اهدای خون آقایان و خانم ها وجود ندارد.

دهراب پور گفت: در کشورهای توسعه یافته ۳۰ الی ۵۰ درصد اهداکنندگان از بانوان هستند در حالی که در کشور ما که سازمان انتقال خون ایران از لحاظ شاخصهای کمی و کیفی با این کشورها رقابت می کند و در منطقه هم حرف اول را می زند فقط پنج درصد از اهداکنندگان خون، خانم هستند.

وی گفت: حداقل ۵۰ درصد از فرآورده های خونی تهیه شده در سازمان انتقال خون، در مراکز درمانی برای بیماران بانوان مصرف می شود و همین می طلبد که بانوان با کنار گذاشتن بعضی از افکار و باورهای غلط مثل ترس از کم خونی و یا ترس از ایجاد عارضه حین و بعد از اهدای خون به جمع اهدکنندگان خون بپیوندند.