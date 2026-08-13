احمد محمودزاده و معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد مدارس غیردولتی گفت: کیفیت آموزشی این مدارس بهصورت سالانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی که کیفیت آموزشی متناسب با شهریه دریافتی نباشد، تذکر و فرصت اصلاح به مدرسه داده خواهد شد.
وی افزود: برخی مدارس غیردولتی با وجود دریافت شهریه، از نظر کیفیت آموزشی در سطح مورد انتظار قرار ندارند. بر همین اساس، عملکرد این مدارس در حوزههای آموزشی و پرورشی بهصورت مستمر بررسی میشود و نتایج این ارزیابیها در اختیار شوراهای نظارت استانها قرار میگیرد.
محمودزاده ادامه داد: در مواردی که عملکرد یک مدرسه با استانداردهای تعیینشده فاصله داشته باشد، ابتدا به آن مدرسه تذکر داده شده و فرصت لازم برای اصلاح و ارتقای کیفیت آموزشی داده میشود. چنانچه مدرسه در مهلت تعیینشده نتواند کیفیت مورد انتظار را تأمین کند، از شورای نظارت درخواست میشود نسبت به ادامه فعالیت آن مدرسه تصمیمگیری کند و در صورت احراز شرایط، اجازه فعالیت مجدد داده نشود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی همچنین درباره آموزش و ارزیابی معلمان مدارس غیردولتی گفت: آموزشهای ضمن خدمت و آزمونهای مربوط به معلمان نیز با جدیت دنبال میشود و برای برگزاری این دورهها و آزمونها از مجموعههایی استفاده میکنیم که صلاحیت لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به برگزاری آزمونهای مرتبط با هوش مصنوعی بهصورت مجازی اظهار کرد: این آزمونها با همکاری یک مجموعه دانشگاهی برگزار میشود و سایر آموزشها و ارزیابیهای مربوط به معلمان نیز با همین رویکرد و تحت نظارت انجام خواهد شد.
محمودزاده در پایان تأکید کرد: نظارت بر آموزش و همچنین ارزیابی و آزمون معلمان مدارس غیردولتی بهطور جدی در دستور کار قرار دارد و هدف، ارتقای کیفیت آموزشی و اطمینان از ارائه خدمات آموزشی متناسب با شهریه دریافتی از خانوادههاست.
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