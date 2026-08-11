مدارس غیردولتی بدون قرارداد معلم حق دریافت شهریه ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به ضرورت همافزایی دستگاهها و جامعه برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت گفت: یکی از نیازهای اساسی کشور برای پیشرفت، توجه جدی به مهارتآموزی و تربیت نیروی انسانی توانمند است و مدرسه مهمترین بستر برای شکلگیری آینده کشور محسوب میشود.
وی افزود: هر میزان تربیت دانشآموزان در مدارس در زمینههای علمی، مهارتی و تربیتی تقویت شود، زمینه توسعهیافتگی کشور نیز بیشتر فراهم خواهد شد؛ بنابراین آینده جوامع باید در مدارس و با برنامهریزی صحیح شکل بگیرد.
آموزش هوش مصنوعی به دانشآموزان و معلمان
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به اجرای طرح آموزش مهارتهای هوش مصنوعی گفت: این طرح برای دانشآموزان و معلمان طراحی شده و آموزشها در چند مرحله دنبال میشود.
محمودزاده ادامه داد: آموزش دانشآموزان در چهار مرحله و آموزش معلمان در سه مرحله انجام خواهد شد که در مرحله نخست، آموزشهای عمومی هوش مصنوعی به معلمان ارائه میشود و پس از آن افراد برتر برای نقشآفرینی به عنوان مدرس انتخاب خواهند شد.
وی با بیان اینکه آموزش معلمان در قالب یک دوره ۳۶ ساعته دنبال میشود، گفت: هدف این است که معلمان پس از دریافت آموزشهای پایه، توان انتقال مفاهیم هوش مصنوعی به دانشآموزان را پیدا کنند و این آموزشها به یک فرآیند مستمر در مدارس تبدیل شود.
۲۹ هزار معلم و ۱۳۵ هزار دانشآموز در طرح آموزش هوش مصنوعی
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای این طرح در چند استان کشور اظهار کرد: در استانهای فارس، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و لرستان، حدود ۲۹ هزار معلم و ۱۳۵ هزار دانشآموز در این برنامه قرار گرفتهاند.
وی افزود: از میان معلمان آموزشدیده، حدود ۵۰۰ نفر به عنوان مدرس انتخاب خواهند شد و با دعوت مجدد از آنها در تهران، آموزشهای تخصصیتر دریافت میکنند تا بتوانند این آموزشها را به سایر معلمان کشور منتقل کنند.
محمودزاده گفت: هدف نهایی این است که از ظرفیت حدود یک میلیون دانشآموز در مدارس غیردولتی برای توسعه مهارتهای جدید استفاده شود و این دانشآموزان بتوانند در آینده وارد اقتصاد دانشبنیان و مشاغل نوین شوند.
هوش مصنوعی؛ مهارت جدی آینده
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی به یکی از مهارتهای جدی آینده تبدیل خواهد شد، گفت: همه دانشآموزان و معلمان باید آموزشهای لازم در این حوزه را ببینند و در کنار آن باید زمینه تربیت متخصصان این حوزه نیز فراهم شود.
وی ادامه داد: متخصصانی که در حوزه هوش مصنوعی تربیت میشوند باید بتوانند در حوزههای مختلف از جمله پزشکی و سایر بخشها وارد شوند و با شکلگیری شرکتهای دانشبنیان و مؤسسات تخصصی، زنجیره تأمین آموزش و استفاده کاربردی از محصولات هوش مصنوعی توسعه پیدا کند.
شهریه مدارس غیردولتی؛ ۶۰ درصد ابلاغ شد
محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود درباره شهریه مدارس غیردولتی گفت: فرآیند تعیین شهریه هر سال بر اساس شاخصهایی مانند کیفیت آموزش، دوره تحصیلی، فضا و امکانات، نیروی انسانی و شرایط منطقه انجام میشود.
وی افزود: تاکنون حدود ۶۰ درصد شهریه مدارس غیردولتی ابلاغ شده و ۴۰ درصد باقیمانده نیز در حال ابلاغ در استانهای مختلف است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به درخواست از خانوادهها برای همکاری در پرداخت شهریه مدارس اظهار کرد: آموزش در دوران کرونا و حتی شرایط خاص سالهای اخیر تعطیل نشد و مدارس برای استمرار آموزش هزینههایی از جمله پلتفرمهای آموزشی و زیرساختهای مجازی را متحمل شدند.
نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی تشدید میشود
وی همچنین از نظارت جدی بر عملکرد مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: فرآیندهای قانونی از سطح مدرسه تا ستاد باید رعایت شود و صلاحیت مدارس و مؤسسان نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
محمودزاده تأکید کرد: مدارس غیردولتی در یک فضای رقابتی فعالیت میکنند و اگر کیفیت آموزش و خدمات آنها مطلوب نباشد، خانوادهها و دانشآموزان از آن مدرسه استقبال نخواهند کرد؛ بنابراین نظارت بر کیفیت و صلاحیت مدارس به صورت جدی دنبال میشود.
حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی در حال ساماندهی است
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی درباره وضعیت حقوق و بیمه معلمان این مدارس نیز گفت: با پیگیریهای انجامشده در دولت و مجلس، ساماندهی وضعیت بیمه معلمان مدارس غیردولتی در حال انجام است.
وی افزود: در سامانه شهریه، پرداخت حقوق متناسب با میزان تدریس معلم مورد توجه قرار گرفته و تا زمانی که قرارداد با معلم در سامانه ثبت نشود، مدرسه امکان دریافت شهریه مربوط به آن بخش را نخواهد داشت.
محمودزاده اظهار کرد: تلاش میکنیم شرایطی فراهم شود که دغدغههای شغلی معلمان کاهش پیدا کند و رضایت شغلی آنها افزایش یابد.
آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری نیست
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره آموزش مجازی گفت: آموزش مجازی را به عنوان جایگزین کامل آموزش رسمی نمیشناسیم، بلکه این شیوه بیشتر به عنوان مکمل آموزش حضوری مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با اشاره به تجربه تعطیلی مدارس در سالهای گذشته افزود: برخی آموزشها از جمله فعالیتهای عملی و مهارتی امکان ارائه کامل در فضای مجازی را ندارند و به همین دلیل حضور دانشآموز در مدرسه اهمیت ویژهای دارد.
محمودزاده تأکید کرد: سلامت دانشآموزان در اولویت نظام تعلیم و تربیت قرار دارد، اما در شرایط بحرانی نیز تلاش میشود با استفاده از ظرفیت آموزش مجازی، وقفهای در فرآیند یادگیری دانشآموزان ایجاد نشود.
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