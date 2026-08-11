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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

هشدار هواشناسی ایلام برای ورود موج گرما تا اوایل هفته آینده

هشدار هواشناسی ایلام برای ورود موج گرما تا اوایل هفته آینده

ایلام - کارشناس هواشناسی ایلام از هشدار سطح زرد هواشناسی استان برای ورود موج گرما تا اوایل هفته آینده خبر داد.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود موج گرمای جدید از امروز سه‌شنبه، اظهار داشت: پس از کاهش نسبی دما در یک تا دو روز گذشته که اندکی از شدت گرما کاسته شد، از امروز مجدداً شاهد افزایش محسوس دمای هوا در سطح استان خواهیم بود و این موج گرما تا اوایل هفته آینده در استان تداوم خواهد داشت و دمای هوا در مناطق گرمسیری به ۴۸ تا ۵۰ درجه و در مناطق سردسیری و شمالی استان به ۳۸ تا ۴۰ درجه خواهد رسید که این افزایش دما، به ویژه برای گروه‌های حساس مانند سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی و قلبی، بسیار خطرآفرین خواهد بود.

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت موضوع و تداوم این شرایط جوی، هشدار سطح زرد برای این سامانه تا اوایل هفته آینده صادر شده است، افزود: این هشدار به معنای آماده‌باش عمومی است و شهروندان باید در ساعات اوج گرما (۱۱ تا ۱۷) از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و مصرف مایعات کافی را در برنامه روزانه خود قرار دهند؛ همچنین از پوشیدن لباس‌های تیره و سنگین در این ایام پرهیز نمایند تا از بروز گرمازدگی و مشکلات ناشی از آن جلوگیری شود.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به اینکه تا اواخر هفته، وزش باد گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: در مناطق مرزی استان، وزش باد شدت بیشتری دارد و احتمال آسیب به سازه‌های سبک مانند موکب‌ها، چادرها، تابلوهای تبلیغاتی و بنرها وجود دارد و از مسئولان و دست‌اندرکاران مواکب و تجمعات خواست که نسبت به استحکام سازه‌های موقت خود اطمینان حاصل کنند و در صورت امکان، از برپایی سازه‌های سبک در معرض وزش باد شدید خودداری نمایند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه با توجه به تداوم موج گرما و وزش باد، ضروری است همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برنامه‌های خود را برای مدیریت مصرف انرژی و مقابله با پیامدهای گرمای شدید، به‌روزرسانی کنند، خاطرنشان کرد: با افزایش مصرف آب و برق در روزهای گرم، شهروندان با صرفه‌جویی، صنعت آب و برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنند و از روشنایی اضافی و استفاده از وسایل برقی غیرضروری در ساعات اوج مصرف خودداری نمایند و همچنین کشاورزان و دامداران نیز باید تمهیدات لازم را برای مدیریت مزارع و دام‌های خود در این شرایط جوی در نظر داشته باشند و از هرگونه اقدام غیرضروری در زمان وزش باد شدید خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی استان ایلام در پایان با اشاره به اینکه در صورت بروز علائم گرمازدگی مانند سردرد، تهوع، سرگیجه و ضعف شدید، افراد باید سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنند، از شهروندان خواست: از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنند و در صورت لزوم، از کلاه، عینک آفتابی و کرم‌های ضدآفتاب استفاده نمایند و همچنین با توجه به افزایش دما و وزش باد، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی باید در زمان وزش باد از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و با رعایت این توصیه‌ها، بتوانیم این روزهای گرم را با سلامت کامل پشت سر بگذاریم.

کد مطلب 6914413

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