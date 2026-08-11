هشدار هواشناسی ایلام برای ورود موج گرما تا اوایل هفته آینده

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود موج گرمای جدید از امروز سه‌شنبه، اظهار داشت: پس از کاهش نسبی دما در یک تا دو روز گذشته که اندکی از شدت گرما کاسته شد، از امروز مجدداً شاهد افزایش محسوس دمای هوا در سطح استان خواهیم بود و این موج گرما تا اوایل هفته آینده در استان تداوم خواهد داشت و دمای هوا در مناطق گرمسیری به ۴۸ تا ۵۰ درجه و در مناطق سردسیری و شمالی استان به ۳۸ تا ۴۰ درجه خواهد رسید که این افزایش دما، به ویژه برای گروه‌های حساس مانند سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی و قلبی، بسیار خطرآفرین خواهد بود.

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت موضوع و تداوم این شرایط جوی، هشدار سطح زرد برای این سامانه تا اوایل هفته آینده صادر شده است، افزود: این هشدار به معنای آماده‌باش عمومی است و شهروندان باید در ساعات اوج گرما (۱۱ تا ۱۷) از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و مصرف مایعات کافی را در برنامه روزانه خود قرار دهند؛ همچنین از پوشیدن لباس‌های تیره و سنگین در این ایام پرهیز نمایند تا از بروز گرمازدگی و مشکلات ناشی از آن جلوگیری شود.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به اینکه تا اواخر هفته، وزش باد گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: در مناطق مرزی استان، وزش باد شدت بیشتری دارد و احتمال آسیب به سازه‌های سبک مانند موکب‌ها، چادرها، تابلوهای تبلیغاتی و بنرها وجود دارد و از مسئولان و دست‌اندرکاران مواکب و تجمعات خواست که نسبت به استحکام سازه‌های موقت خود اطمینان حاصل کنند و در صورت امکان، از برپایی سازه‌های سبک در معرض وزش باد شدید خودداری نمایند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه با توجه به تداوم موج گرما و وزش باد، ضروری است همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برنامه‌های خود را برای مدیریت مصرف انرژی و مقابله با پیامدهای گرمای شدید، به‌روزرسانی کنند، خاطرنشان کرد: با افزایش مصرف آب و برق در روزهای گرم، شهروندان با صرفه‌جویی، صنعت آب و برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنند و از روشنایی اضافی و استفاده از وسایل برقی غیرضروری در ساعات اوج مصرف خودداری نمایند و همچنین کشاورزان و دامداران نیز باید تمهیدات لازم را برای مدیریت مزارع و دام‌های خود در این شرایط جوی در نظر داشته باشند و از هرگونه اقدام غیرضروری در زمان وزش باد شدید خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی استان ایلام در پایان با اشاره به اینکه در صورت بروز علائم گرمازدگی مانند سردرد، تهوع، سرگیجه و ضعف شدید، افراد باید سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنند، از شهروندان خواست: از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنند و در صورت لزوم، از کلاه، عینک آفتابی و کرم‌های ضدآفتاب استفاده نمایند و همچنین با توجه به افزایش دما و وزش باد، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی باید در زمان وزش باد از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و با رعایت این توصیه‌ها، بتوانیم این روزهای گرم را با سلامت کامل پشت سر بگذاریم.