هشدار نارنجی هواشناسی گلستان؛ رگبار شدید و آبگرفتگی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، امانمحمد کمالی عصر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس آخرین دادهها و نقشههای پیشیابی هواشناسی، استان گلستان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تحت تأثیر ناپایداریهای جوی قرار میگیرد و در برخی نقاط احتمال وقوع رگبارهای شدید، آبگرفتگی و افزایش سطح آب رودخانهها وجود دارد.
وی افزود: با توجه به شدت و ماهیت ناپایداریها، هشدار سطح نارنجی صادر شده و ضروری است دستگاههای مسئول و شهروندان توصیههای ارائهشده از سوی هواشناسی را جدی بگیرند.
مدیرکل هواشناسی گلستان ادامه داد: در مجموع، این هفته شرایط دمایی استان نسبت به روزهای گذشته تعدیل میشود و شاهد کاهش چند درجهای دما خواهیم بود، هرچند بارشها در بسیاری از نقاط به صورت رگباری و نقطهای رخ خواهد داد.
فعالیت ۱۳۰ ایستگاه هواشناسی در گلستان
کمالی با اشاره به توسعه شبکه پایش هواشناسی در استان گفت: در حال حاضر ۱۳۰ ایستگاه هواشناسی در گلستان فعال است که انواع ایستگاههای سینوپتیک، اقلیمشناسی، کشاورزی، جادهای، فرودگاهی، اهداف خاص و پایش گرد و غبار را شامل میشود.
وی بیان کرد: از مجموع این ایستگاهها، ۸۶ ایستگاه به صورت سنتی فعالیت دارند و ۴۴ ایستگاه نیز به صورت برخط و آنلاین دادههای هواشناسی را ثبت و در اختیار کاربران و دستگاههای مختلف قرار میدهند.
مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به نقش هشدارهای هواشناسی در کاهش خسارتها گفت: سال گذشته در حوزههای مختلف جوی، دریایی و کشاورزی هشدارهای متعددی صادر شد که هدف اصلی آنها کمک به حفاظت از جان و مال مردم، کاهش خسارتهای ناشی از مخاطرات جوی و افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی بوده است.
کمالی افزود: در سال ۱۴۰۴، در حوزههای مختلف هواشناسی هشدارهای زرد و نارنجی صادر شد و در بخش جوی ۱۹ هشدار نارنجی و در حوزه دریایی نیز ۱۴ هشدار نارنجی صادر شد، ضمن اینکه در این مدت هشدار قرمز صادر نشد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه نیز ۲۴ هشدار زرد جوی و دریایی صادر شده که از این تعداد ۱۶ مورد مربوط به مخاطرات دریایی بوده است؛ همچنین هفت هشدار نارنجی جوی، دو هشدار نارنجی دریایی و یک هشدار نارنجی در حوزه هواشناسی کشاورزی صادر شده است.
خدمات هواشناسی به افزایش ۱۰ درصدی تولید کمک کرد
مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به نقش هواشناسی در بخش کشاورزی گفت: در سال گذشته ۷۵ نشست و برنامه آموزشی و ترویجی با حضور کارشناسان هواشناسی کشاورزی برای کاربران و دستگاههای مرتبط با بخش کشاورزی برگزار شد.
کمالی اظهار کرد: بررسی بازخورد خدمات هواشناسی در بخش کشاورزی نشان میدهد این خدمات در سال گذشته در افزایش حدود ۱۰ درصدی تولید محصولاتی مانند گندم و سویا نقش داشته است.
وی افزود: بهبود زمانبندی عملیات زراعی، کاهش خسارتهای ناشی از شرایط نامساعد جوی، افزایش عملکرد و بهرهوری محصولات و تبدیل اطلاعات هواشناسی از یک اطلاعرسانی عمومی به خدمات کاربردی و اقتصادی، از مهمترین آثار ارائه خدمات تخصصی هواشناسی به بخش کشاورزی است.
رادار هواشناسی گنبدکاووس به ۸۸ درصد پیشرفت رسید
کمالی همچنین از پیشرفت ۸۸ درصدی پروژه رادار هواشناسی گلستان در گنبدکاووس خبر داد و گفت: بخش عمده عملیات اجرایی این پروژه انجام شده و برای تکمیل ۱۲ درصد باقیمانده، منتظر ابلاغ اعتبار هستیم.
وی خاطرنشان کرد: با تأمین اعتبار مورد نیاز، عملیات تکمیل ساختمان و تجهیزات این پروژه نیز انجام خواهد شد تا یکی از زیرساختهای مهم پایش و پیشبینی مخاطرات جوی در شرق استان به بهرهبرداری برسد.
احتمال افزایش بارش پاییزی گلستان تا ۴۰ درصد
مدیرکل هواشناسی گلستان درباره چشمانداز اقلیمی ماههای آینده نیز گفت: بر اساس بررسیهای اقلیمی و پیشبینیهای انجامشده، از نیمه دوم مهرماه تا آذرماه احتمال افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی بارش در استان وجود دارد.
کمالی افزود: پیشبینیهای فصلی نشان میدهد بارش گلستان در ادامه سال و بهویژه در فصل زمستان در محدوده نرمال تا بیش از نرمال قرار خواهد داشت.
وی همچنین از احتمال افزایش دما در ماههای آینده خبر داد و گفت: بر اساس پیشبینیهای اقلیمی، دمای هوا بسته به ماههای مختلف میتواند حدود نیم تا دو درجه نسبت به شرایط معمول افزایش داشته باشد.
مدیرکل هواشناسی گلستان تأکید کرد: با توجه به تغییرپذیری شرایط جوی، دستگاههای اجرایی و مردم باید هشدارها و اطلاعیههای هواشناسی را بهصورت مستمر دنبال کنند تا با افزایش آمادگی، میزان خسارت ناشی از مخاطرات طبیعی به حداقل برسد.
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