  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷

برپایی موکب فدراسیون بولینگ و بیلیارد در مشهد مقدس با نام امام رضا (ع)

برپایی موکب فدراسیون بولینگ و بیلیارد در مشهد مقدس با نام امام رضا (ع)

فدراسیون بولینگ و بیلیارد همزمان با ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و با برپایی موکب، به زائران پیاده امام هشتم شیعیان خدمت رسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، همزمان با ایام شهادت امام رضا (ع)، این فدراسیون با همت کمیته فرهنگی خود اقدام به برپایی موکب کرد.

این موکب با نام امام رضا (ع) -ایستگاه شهید رئیسی در مشهد (حاشیه بلوار وکیل‌آباد، نبش هنرستان) مستقر شد و

به زائران امام رضا (ع) به‌ویژه زائرانی که از مسیر طرقبه و شاندیز به سمت حرم مطهر رضوی مشرف شدند، خدمت رسانی کرد.

این موکب علاوه بر پذیرایی از عزاداران حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، شرایط لازم برای اسکان زائران را هم فراهم کرد.

کد مطلب 6914475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه