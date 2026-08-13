برپایی موکب فدراسیون بولینگ و بیلیارد در مشهد مقدس با نام امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، همزمان با ایام شهادت امام رضا (ع)، این فدراسیون با همت کمیته فرهنگی خود اقدام به برپایی موکب کرد.

این موکب با نام امام رضا (ع) -ایستگاه شهید رئیسی در مشهد (حاشیه بلوار وکیل‌آباد، نبش هنرستان) مستقر شد و

به زائران امام رضا (ع) به‌ویژه زائرانی که از مسیر طرقبه و شاندیز به سمت حرم مطهر رضوی مشرف شدند، خدمت رسانی کرد.

این موکب علاوه بر پذیرایی از عزاداران حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، شرایط لازم برای اسکان زائران را هم فراهم کرد.