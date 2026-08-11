متانت: مسیرهای پروازی فرودگاه گرگان در حال توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی متانت عصر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: زیرساختهای لازم در فرودگاه گرگان برای ارائه خدمات مناسب پروازی فراهم شده و این فرودگاه از نظر امکانات و آمادگی عملیاتی ظرفیت آن را دارد که در هر زمان پذیرای پروازهای مورد نیاز استان باشد.
وی افزود: یکی از چالشهای اصلی توسعه حملونقل هوایی، فعالیت بخش خصوصی در صنعت هوانوردی است؛ شرکتهای هواپیمایی برای انتخاب مسیرهای پروازی، میزان تقاضا و صرفه اقتصادی مسیر را مورد توجه قرار میدهند.
مدیرکل فرودگاههای گلستان ادامه داد: به همین دلیل افزایش تقاضای سفر هوایی و استقبال مردم از مسیرهای پروازی نقش مهمی در تداوم و توسعه خطوط هوایی دارد و هر اندازه مسافر بیشتری در یک مسیر وجود داشته باشد، امکان جذب شرکتهای هواپیمایی و برقراری پروازهای جدید نیز افزایش مییابد.
متانت با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای توسعه حملونقل هوایی استان گفت: استاندار گلستان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و نماینده ولیفقیه در گلستان، موضوع توسعه صنعت هوانوردی و افزایش ظرفیت پروازهای استان را دنبال میکنند و رایزنیهایی نیز برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این حوزه انجام شده است.
وی بیان کرد: یکی از نیازهای اساسی استان در حوزه حملونقل، توسعه جابهجایی مسافر از طریق ناوگان هوایی است و ایجاد یا جذب شرکتهای هواپیمایی میتواند نقش مهمی در افزایش مسیرهای پروازی و ارتقای دسترسی هوایی گلستان داشته باشد.
پروازهای گرگان به ۶ مقصد داخلی
مدیرکل فرودگاههای گلستان با اشاره به وضعیت فعلی پروازهای فرودگاه گرگان گفت: در حال حاضر پروازهای داخلی این فرودگاه در مسیرهای تهران، شیراز، عسلویه، اهواز، زاهدان و لامرد در برنامه پروازی قرار دارد و این مسیرها در حال انجام است.
متانت همچنین از برقراری پروازهای خارجی از فرودگاه گرگان خبر داد و افزود: در بخش پروازهای خارجی نیز مسیر استانبول در برنامه قرار دارد و پروازهای این مسیر به صورت هفتگی انجام میشود.
وی ادامه داد: توسعه پروازهای خارجی از جمله مسیرهای زیارتی و گردشگری نیز در دستور کار قرار دارد و برای افزایش تعداد و تنوع مقاصد خارجی، پیگیریهای لازم در حال انجام است.
تقاضای مسافر؛ شرط اصلی تداوم مسیرهای پروازی
متانت با تأکید بر اینکه توسعه پروازها به میزان استقبال مسافران وابسته است، گفت: شرکتهای هواپیمایی زمانی برای برقراری یک مسیر جدید یا افزایش پروازهای موجود اقدام میکنند که از وجود تقاضای کافی در آن مسیر اطمینان داشته باشند.
وی افزود: به عنوان نمونه، برقراری پرواز گرگان ـ زاهدان به دلیل وجود جمعیت قابل توجهی از شهروندان ساکن در استان که به این مسیر نیاز دارند، امکانپذیر شده است و در صورت وجود تقاضای کافی برای سایر مقاصد نیز آمادگی داریم موضوع را با شرکتهای هواپیمایی پیگیری کنیم.
مدیرکل فرودگاههای گلستان خاطرنشان کرد: مجموعه فرودگاههای استان ارتباط مناسبی با شرکتهای هواپیمایی دارد و تلاش میکنیم با ارائه خدمات و فراهم کردن زیرساختهای لازم، زمینه افزایش مسیرهای پروازی را فراهم کنیم.
متانت تأکید کرد: توسعه حملونقل هوایی گلستان نیازمند همراهی مجموعه استان و استقبال مردم است و رسانهها نیز با اطلاعرسانی درباره مسیرهای موجود و ظرفیتهای فرودگاه میتوانند در افزایش تقاضای سفر و تثبیت خطوط پروازی نقش مؤثری داشته باشند.
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