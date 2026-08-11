خدمت خراسان جنوبی در مشهد؛ حضور ۱۶۰ هیأت و ۲۸ کاروان پیاده

حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن روزهای پایانی ماه صفر و افزایش حضور زائران و دلدادگان اهل‌بیت(ع) در مشهد مقدس، دو قرارگاه «رسانه سمت حرم» و «اطعام هم‌محله امام رضا(ع)» با هدف تقویت جریان خدمت و انعکاس جلوه‌های مردمی این ایام در حال فعالیت هستند.

وی افزود: با همراهی صدا و سیمای استان قرارگاه رسانه ای «سمت حرم» با رویکرد روایت و انعکاس خدمات مردمی، برنامه‌های فرهنگی، فعالیت هیئت‌ها و گروه‌های جهادی و همچنین حضور پرشور مردم در حرم مطهر رضوی، برنامه‌ریزی و تولید محتوای رسانه‌ای را دنبال می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه رسانه در کنار خدمت، نقش مهمی در روایت فرهنگ میزبانی و خدمت به زائران دارد، ادامه داد: در این قرارگاه تلاش می‌ شود ظرفیت‌های مردمی و جلوه‌های ناب همدلی و ایثار در این ایام به‌درستی روایت و منعکس شود تا ابعاد مختلف این حرکت عظیم مردمی برای مخاطبان به تصویر کشیده شود.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی از حضور بیش از ۱۶۰ هیات مذهبی و۲۸ کاروان پیاده با برنامه های مختلف و فعالیت دو قرارگاه «رسانه سمت حرم» و «اطعام هم‌محله امام رضا(ع)» در روزهای پایانی ماه صفر خبر داد و گفت: در کنار فعالیت‌های رسانه‌ای، قرارگاه «اطعام هم‌محله امام رضا(ع)» نیز با محوریت مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان و با حضور و مشارکت نیروهای مردمی، هیئت‌ها و گروه‌های جهادی فعال است و روزانه ۱۰ هزار پرس غذای گرم آماده و در میان زائران و عزاداران توزیع می‌شود.

وی بیان کرد: این حجم از خدمت‌رسانی، حاصل همراهی و مشارکت مردم و مجموعه‌های مردمی است و نشان می‌دهد فرهنگ خدمت به زائران امام رضا(ع) همچنان یکی از جلوه‌های پررنگ همدلی و مشارکت اجتماعی در ایام پایانی ماه صفر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه خدمت به زائران امام رضا(ع) تنها در قالب اطعام خلاصه نمی‌شود، بیان کرد: در کنار تأمین نیازهای زائران، فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای نیز دنبال می‌شود تا این ایام فرصتی برای تقویت پیوند مردم با فرهنگ رضوی و ترویج معارف اهل‌بیت(ع) باشد.