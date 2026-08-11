خبرگزاری مهر یک منبع و مرجع قوی رسانه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته خبرنگار، محمود رمضانی، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی به همراه چند تن از اعضای خانه مطبوعات از خبرگزاری مهر خراسان جنوبی بازدید و از تلاش های خبرنگاران این مجموعه تقدیر و تشکر کردند.

رمضانی در این دیدار اظهار کرد: خبرنگاران خبرگزاری مهر از جمله فعالان رسانه ای پرتلاش در خراسان جنوبی هستند که در غالب جلسات به صورت مستمر حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه خبرگزاری مهر در سطح کشور بسیار شناخته شده و مرجع قوی رسانه‌ای است، تصریح کرد: هدف ما از آمدن به دفتر خبرگزاری مهر تنها یک خسته نباشید و خدا قوت به شما بود که در طول سال بر حسب وظیفه رسانه ای بسیار موفق عمل کرده اید.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه رسانه ها صدای واقعی مردم هستند، یادآور شد: در یک سال گذشته اتفاقات بسیار خوبی در استان رخ داده است که با فعالیت پرشور رسانه ها به اطلاع مردم رسیده است.

محمود حیدری از دیگر اعضای خانه مطبوعات خراسان جنوبی نیز در این دیدار خانم « فاطمه زیراچی» سرپرست خبرگزاری مهر خراسان جنوبی از پیشکسوتان در حوزه اطلاع رسانی نوین هستند که در کنار مسئولیت مدیرعاملی خانه مطبوعات بسیار پرتلاش عمل می کنند.