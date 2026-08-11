به گزارش خبرنگار مهر، داود رئیسی عصر سه شنبه در حاشیه مراسم تبادل این تفاهمنامه اظهار کرد: با آغاز دوره جدید فعالیت هیئتمدیره، توسعه تعامل با دستگاههای اجرایی و ایجاد سازوکارهای عملی برای پیگیری مسائل بخش معدن در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا، با رویکرد مثبت مدیرکل صمت استان، این تفاهمنامه تدوین و امضا شد.
وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه، دبیرخانه مشترک همکاری در خانه معدن خراسان جنوبی شکل میگیرد تا مسائل و مشکلات فعالان معدنی بهصورت منظم دریافت، بررسی و پیگیری شود.
وی بیان کرد: همچنین کمیتههای تخصصی مشترک با حضور کارشناسان دو مجموعه و حسب موضوع سایر متخصصان، برای بررسی مسائل فنی، حقوقی، سرمایهگذاری، اکتشاف، بهرهبرداری، فرآوری و زیرساختها فعالیت خواهند کرد.
رئیس خانه معدن خراسان جنوبی گفت: هدف این است که مسائل معدنکاران صرفاً به دستگاههای مختلف منعکس نشود، بلکه ابتدا بهصورت کارشناسی بررسی، راهکارهای اجرایی مشخص و سپس موضوع از طریق دستگاه مسئول تا حصول نتیجه پیگیری شود.
رئیسی با اشاره به ظرفیتهای گسترده معدنی خراسان جنوبی افزود: معدن یکی از محورهای مهم سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه اقتصادی استان است و بالفعل شدن این ظرفیت، نیازمند تعامل مؤثر بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی و رفع موانع تولید است.
وی تأکید کرد: یکی از رویکردهای اصلی هیئتمدیره جدید، تقویت جایگاه کارشناسی خانه معدن و تبدیل آن به حلقه ارتباط مؤثر میان فعالان معدنی و دستگاههای اجرایی است و همکاری با ادارهکل صمت، گام مهمی در این مسیر خواهد بود.
رئیسی در پایان گفت: موفقیت این تفاهمنامه را نه با تعداد جلسات و مکاتبات، بلکه با مسائلی که از مسیر تعامل و کار کارشناسی حل میشود ارزیابی خواهیم کرد. هدف نهایی، کمک به استمرار تولید، توسعه سرمایهگذاری و بالفعل شدن ظرفیتهای معدنی خراسان جنوبی است.
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