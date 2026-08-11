به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم شهرستان‌های دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی عصر سه شنبه با حضور در بیمارستان امام علی (ع) ازنا، از بخش‌های مختلف این مرکز درمانی بازدید و در جریان روند ارائه خدمات، نیازهای تخصصی، زیرساختی و تجهیزاتی و مسائل حوزه بهداشت و درمان شهرستان قرار گرفت.

روح الله لک علی آبادی نماینده مردم دورود و ازنا و نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در جریان این بازدید با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی قرار گرفت و با مراجعان و کارکنان گفت‌وگو کرد.

در ادامه این بازدید، نشستی با حضور لک علی‌آبادی، زینی‌وند، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ازنا و رئیس بیمارستان امام علی (ع) در محل حوزه ریاست بیمارستان برگزار شد و مهم‌ترین مسائل، نیازها و اولویت‌های حوزه درمان شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

تشریح نیازهای بیمارستان در حوزه تخصصی و زیرساختی

زینی‌وند در این نشست گزارشی از وضعیت بیمارستان امام علی (ع) و مهم‌ترین نیازهای آن در حوزه‌های تخصصی، منابع انسانی، زیرساخت‌ها و تأسیسات ارائه کرد.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های دکتر لک علی‌آبادی در راستای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان ازنا، بر ضرورت تداوم حمایت و پیگیری برای رفع نیازهای این مجموعه درمانی تأکید کرد.

خرید دستگاه سونوگرافی ۸ میلیارد تومانی

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ازنا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تجهیز بیمارستان اظهار داشت: با حمایت و پیگیری نماینده مردم دورود و ازنا، یک دستگاه سونوگرافی جدید به ارزش ۸ میلیارد تومان خریداری شده است که در آینده نزدیک در اختیار بیمارستان امام علی (ع) قرار خواهد گرفت.

وی افزود: تأمین این دستگاه می‌تواند ظرفیت تشخیصی بیمارستان را افزایش داده و زمینه ارائه خدمات دقیق‌تر و مطلوب‌تر به بیماران و مراجعه‌کنندگان شهرستان را فراهم کند.

دکتر زینی‌وند همچنین از روند خرید سه دستگاه هواساز بیمارستانی با اعتباری بیش از ۴ میلیارد تومان خبر داد و گفت: تأمین این تجهیزات از دیگر اقدامات در دست اجرا برای بهبود زیرساخت‌های بیمارستان و ارتقای شرایط ارائه خدمات درمانی است.

اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان ازنا

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای جذب منابع جدید در حوزه سلامت شهرستان تصریح کرد: با پیگیری‌های دکتر لک علی‌آبادی و از طریق هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی، بیش از ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به حوزه بهداشت و درمان شهرستان ازنا اختصاص خواهد یافت.

به گفته وی، این اعتبارات می‌تواند بخشی از نیازهای زیرساختی، تجهیزاتی و درمانی شهرستان را پوشش داده و زمینه تقویت خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم کند.

بیمارستان امام علی (ع)؛ ظرفیت ارائه خدمات تخصصی با حضور ۲۱ پزشک متخصص

در ادامه، دکتر منقبتی، رئیس بیمارستان امام علی (ع)، گزارشی از وضعیت حوزه درمان و مهم‌ترین نیازمندی‌ها و نواقص موجود ارائه کرد و بر ضرورت رفع مشکلات و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقای کیفیت خدمات تأکید داشت.

وی با اشاره به ظرفیت تخصصی بیمارستان امام علی (ع) اظهار کرد: این مرکز درمانی با بهره‌مندی از ۲۱ پزشک متخصص، ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات تخصصی به مردم شهرستان ازنا دارد و تلاش می‌شود با تقویت امکانات و زیرساخت‌ها، سطح خدمات ارائه‌شده بیش از پیش ارتقا یابد.

افتتاح بخش CCU در آینده نزدیک

رئیس بیمارستان امام علی (ع) همچنین با اشاره به حمایت‌های مجمع خیرین سلامت شهرستان ازنا از پروژه‌های حوزه سلامت، از افتتاح بخش CCU بیمارستان امام علی (ع) در آینده نزدیک خبر داد.

منقبتی این اقدام را گامی مهم در توسعه خدمات تخصصی و ارتقای سطح درمان شهرستان دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیران و حمایت دستگاه‌های مسئول برای تکمیل و توسعه طرح‌های حوزه سلامت تأکید کرد.

پیگیری برای ارتقای خدمات درمانی ازنا

در این نشست، ضمن بررسی مسائل و نیازهای بیمارستان امام علی (ع)، بر ضرورت تداوم پیگیری‌ها برای تأمین تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها، رفع نواقص و تقویت منابع مورد نیاز تأکید شد.

همچنین مقرر شد روند تأمین تجهیزات و اعتبارات اختصاص‌یافته با جدیت دنبال شود تا با تکمیل اقدامات در دست اجرا، ظرفیت بیمارستان امام علی (ع) برای ارائه خدمات تخصصی و باکیفیت به مردم شهرستان ازنا بیش از گذشته تقویت شود.