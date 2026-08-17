  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

تأمین اعتبار مرکز بستر درمان دالاهو پیگیری می‌شود

تأمین اعتبار مرکز بستر درمان دالاهو پیگیری می‌شود

کرمانشاه - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه از مرکز بستر درمان دالاهو بازدید و بر تأمین اعتبار برای رفع مشکلات آن تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهینی با همراهی فرماندار دالاهو از مرکز بستر درمان این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید، وضعیت ساختمان، زیرساخت‌ها و شرایط فعالیت مرکز بستر درمان دالاهو مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان مربوطه گزارشی از مسائل و نیازهای این مجموعه ارائه کردند.

همچنین نیازهای اعتباری مرکز برای رفع برخی مشکلات موجود، تکمیل تجهیزات و تأمین ملزومات مورد نیاز بررسی شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه بر پیگیری تأمین اعتبار لازم برای رفع موانع موجود و تکمیل نیازهای این مرکز تأکید کرد.

در این بازدید همچنین بر فراهم شدن شرایط مناسب برای بهره‌برداری مطلوب از مرکز بستر درمان دالاهو و ارتقای خدمات آن به مردم شهرستان تأکید شد.

کد مطلب 6919347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه