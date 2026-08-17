به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهینی با همراهی فرماندار دالاهو از مرکز بستر درمان این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید، وضعیت ساختمان، زیرساخت‌ها و شرایط فعالیت مرکز بستر درمان دالاهو مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان مربوطه گزارشی از مسائل و نیازهای این مجموعه ارائه کردند.

همچنین نیازهای اعتباری مرکز برای رفع برخی مشکلات موجود، تکمیل تجهیزات و تأمین ملزومات مورد نیاز بررسی شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه بر پیگیری تأمین اعتبار لازم برای رفع موانع موجود و تکمیل نیازهای این مرکز تأکید کرد.

در این بازدید همچنین بر فراهم شدن شرایط مناسب برای بهره‌برداری مطلوب از مرکز بستر درمان دالاهو و ارتقای خدمات آن به مردم شهرستان تأکید شد.