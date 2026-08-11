مأموریت عقیدتی سیاسی، پرورش پلیس تراز انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی غفاری در این نشست با اصحاب رسانه، نامگذاری روز خبرنگار به نام شهید صارمی، را نشاندهنده نگاه معنوی نظام به تمامی عرصهها دانست و اظهار کرد: اتصال مناسبتهایی مانند روز خبرنگار به نام و یاد شهد صارمی، سبب تقدس یافتن آن جایگاه و توجه به ارزشهای والای انسانی در عرصه اطلاعرسانی میشود و این رویکرد همواره از ابتدای انقلاب تاکنون در جمهوری اسلامی ایران جاری بوده است.
حجتالاسلام غفاری با اشاره به تجربه جنگهای اخیر به ویژه جنگ رسانهای و نامتقارنی که با استکبار جهانی شکل گرفت، تصریح کرد: اگرچه آمریکا و رژیم صهیونیستی از قدرت نظامی بالایی برخوردارند اما مدیریت موفق جنگ رسانهای توسط خبرنگاران داخلی و روایت درست وقایع، موجب شد تا پیروزی میدان نبرد در اذهان جهانیان به نام جبهه مقاومت و ایران اسلامی رقم بخورد. این موفقیت، نشاندهنده توانمندی بالای نیروهای رسانهای در مواجهه با هجمههای دشمن است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از فلسفههای وجودی عقیدتی سیاسی در نیروی مسلح را پرورش پلیس تراز انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: پلیس تراز انقلاب اسلامی به سیره رفتاری اهل بیت (ع) آگاهی کامل دارد و در نحوه معاشرت و تعامل با دیگران، در عین اقتدار، همدلانه و همراه با مهر و عطوفت برخورد میکند و خود را در تمامی لحظات مکلف به دفاع از ارزشها و پیادهسازی آنها در بستر جامعه میداند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان خوزستان بیان کرد: عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی برای رسیدن به این تراز، در حوزههای مختلف برنامههای متنوعی طراحی و اجرا کرده است که از محوریترین آنها میتوان به برگزاری دورههای مختلف تربیت تعالی رفتار در اماکن مقدس، از جمله عتبات عالیات و مشهد مقدس اشاره کرد.
حجتالاسلام والمسلمین غفاری به اقدامات این مجموعه در حوزه قرآن و عترت پرداخت و عنوان کرد: ما مفتخر هستیم که سالانه تعداد قابلتوجهی از همکاران و خانوادههای آنها در طرح حفظ قرآن کریم و ارتقای سطح سواد قرآنی شرکت میکنند و کسب مقامهای متعدد در این حوزه، یکی از افتخارات عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان خوزستان به شمار میرود.
وی تصریح کرد: عقیدتی سیاسی صرفاً به حوزههای درونسازمانی معطوف نمیشود بلکه ما در حوزه برونسازمانی نیز در تعامل با نهادهای مختلف و در رأس آنها، مردم شریف، اقدامات متنوعی انجام دادهایم که از جمله این امور، برگزاری موکبهای اربعین حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه است که با هدف رفاه حال زائران سیدالشهدا (ع) برپا شده و خدماتی همچون مشاوره مذهبی، میز خدمت بهداری، آرایشگری، پذیرایی و نیز برپایی محفل انس با قرآن و اقامه نماز جماعت به زائران ارائه شد.
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