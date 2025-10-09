پرورش پلیس تراز انقلاب اسلامی از اهداف اصلی عقیدتی سیاسی فراجا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین طالب غفاری ظهر امروز پنجشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته نیروی انتظامی و باهدف تبیین برنامههای معاونت عقیدتی سیاسی و بررسی راهکارهای ارتقای ارتباط نیروی انتظامی با مردم برگزار شد، اظهار کرد: رسانهها در تحقق جهاد تبیین و معرفی چهره واقعی پلیس خدمتگزار نقش آفرین هستند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان خوزستان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین، گفت: رسانههای متعهد میتوانند در معرفی اقدامات و خدمات نیروی انتظامی به مردم نقش مؤثری ایفا کنند و بازوی توانمند پلیس در اطلاعرسانی شفاف باشند.
وی با بیان اینکه پرورش پلیس تراز انقلاب اسلامی از اهداف اصلی این معاونت است، اظهار کرد: پلیس تراز انقلاب باید سه ویژگی اصلی اقتدار در برخورد با مجرمان، مهربانی با مردم و مردمداری در خدمترسانی را داشته باشد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان خوزستان با اشاره به اجرای برنامههای متنوع تربیتی و آموزشی برای کارکنان نیروی انتظامی گفت:برگزاری اردوهای فرهنگی ـ تربیتی، اعزام نیروها به مشهد مقدس، عتبات عالیات و قم، همچنین اجرای دورههای آموزشی مهارتی از جمله برنامههای در دستور کار هستند.
حجت الاسلام غفاری با تاکید بر اینکه ارتقای سواد قرآنی و اخلاق حرفهای در میان نیروهای انتظامی از اولویتهای مهم این معاونت است، افزود: گسترش فرهنگ قرآنی، تقویت اخلاق اسلامی و توجه به رشد معنوی کارکنان از پایههای اصلی ارتقای تعامل پلیس با مردم است.
وی به اقدامات مثبت مجموعه انتظامی خوزستان اشاره و بیان کرد: در ماه های اخیر شاهد کاهش هفت درصدی شکایات مردمی و کشف و بازگرداندن اموال مسروقه به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان به شهروندان بودهایم.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان خوزستان در پایان ضمن قدردانی از خبرنگاران، بر تداوم دیدارها و تعامل سازنده با رسانهها برای ارتقای اعتماد عمومی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته نیروی انتظامی امسال با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» از یازدهم تا هفدهم مهرماه در سراسر کشور گرامی داشته میشود.
