احمدی سنگر: دشمنان از وحدت ملت ایران هراس دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگر شامگاه سه شنبه در مراسم یادواره ۱۰ شهید والامقام روستای شالده و گرامیداشت قائد شهید امت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، اظهار کرد: شهدا با نثار جان خود از عزت، استقلال و ارزشهای اسلامی و ملی کشور دفاع کردند و امروز وظیفه ماست با زنده نگه داشتن یاد و نام آنان، در مسیر آرمانهای شهدا گام برداریم.
وی با تأکید بر اینکه راه شهدا همچنان ادامه دارد، افزود: برگزاری یادوارههای شهدا فرصتی ارزشمند برای بازخوانی فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام شهدا به نسل جوان است؛ نسلی که باید بداند عزت، امنیت و سربلندی امروز ایران اسلامی حاصل جانفشانی مردانی است که از همه هستی خود گذشتند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت حفظ روحیه مقاومت و ایستادگی، تصریح کرد: امروز نیز همچون دوران دفاع مقدس، کشور نیازمند روحیه استقامت، فداکاری و مقاومت است و نباید در برابر مشکلات و توطئههای دشمنان عقبنشینی کنیم.
احمدی سنگر وحدت و انسجام ملی را از مهمترین عوامل اقتدار کشور دانست و گفت: دشمنان از وحدت ملت ایران هراس دارند و همواره تلاش میکنند با ایجاد اختلاف و تفرقه، انسجام ملی را خدشهدار کنند؛ از اینرو باید با حفظ همدلی و وحدت، نقشههای آنان را خنثی کنیم.
وی همچنین بر اهمیت تبعیت از ولایت فقیه تأکید کرد و افزود: پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و حرکت در مسیر ولایت، از مهمترین عوامل حفظ وحدت، عزت و اقتدار کشور است و باید با بصیرت و هوشیاری این مسیر را ادامه داد.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه شهدا با شناخت دقیق شرایط زمان خود مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و میهن را انتخاب کردند، خاطرنشان کرد: امروز نیز باید با الگو قرار دادن سیره و منش شهدا، مسئولیت خود را در قبال کشور، انقلاب و نسلهای آینده بهدرستی ایفا کنیم.
وی در پایان این مراسم، یاد و خاطره ۱۰ شهید والامقام روستای شالده گرامی داشته شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم راه، آرمانها و ارزشهای آنان تأکید کردند.
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