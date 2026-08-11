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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

بقائی: آیا جهان در حال بازگشت به دوران «غرب وحشی» است؟

بقائی: آیا جهان در حال بازگشت به دوران «غرب وحشی» است؟

سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در حساب کاربری خود نوشت: نمی‌توان با انتشار یک پست، قانون را بازنویسی نمود و احکام صادره درباره جنایت‌های ارتکابی در غزه را امحاء کرد.

یه گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: آیا این نظم بین‌المللی قرن بیست و یکم است یا دوران غرب وحشی که در آن یک کلانتر خودخوانده اقدام به انتشار اعلان قرمز تحت تعقیب می‌کرد و همزمان در مقام مدعی‌العموم و قاضی و مجری احکام عمل می‌نمود؟

وی افزود: وقتی نهاد قضایی بین‌المللی ذیصلاح درباره جنایت‌های ارتکابی در غزه رسیدگی کرده و برای جنایتکاران رژیم صهیونیستی قرار بازداشت صادر کرده است. نمی‌توان با انتشار یک پست، قانون را بازنویسی نمود و احکام صادره را امحاء کرد.

کد مطلب 6914745

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    نظرات

    • IR ۰۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      1 0
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      ننویسید جهان به سمت غرب وحشی... چون غرب وحشی مشخصه‌ی بارز فرهنگ غرب است. وقتی پنج هزار سال پیش ایرانیان در سیستان جراحی مغز و اعصاب می‌کردند انگلیس‌ها هنوز از بالای درخت پایین نیامده بودند، آمریکا که پیشکش....
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      0 0
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      غرب کی اهلی بوده!؟.

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