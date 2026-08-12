  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

بقائی رحلت پیامبر اکرم (ص) را تسلیت گفت

بقائی رحلت پیامبر اکرم (ص) را تسلیت گفت

سخنگوی وزارت امور خارجه رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن (ع) را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی، با تسلیت سالروز رحلت حضرت محمد (ص) پیامبر عظیم‌الشان اسلام و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) گفت : النَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ، وَالْفَرَجُ بَعْدَ الْکَرْبِ، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. پیروزی با شکیبایی است، از پس هر اندوهی گشایشی است، و بی‌تردید با هر دشواری، آسانی است.

وی در ادامه پیام خود نوشت: سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت سبط اکبر ایشان، امام حسن مجتبی(ع)، بر همه مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت باد.

کد مطلب 6915127
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها