به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی شامگاه سه‌شنبه در مراسم عزاداری شب رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) که در مسجد جامع رضوانشهر ضمن تسلیت این ایام با تأکید بر ضرورت بازنگری در وظایف و مسئولیت‌ها، اظهار کرد: با توجه به تحولات کنونی، همه مسئولان در هر جایگاهی از جمله امام جمعه، امام جماعت، مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و مسئولان عرصه بین‌الملل باید نسبت به شرح وظایف و تکالیف خود بازنگری کنند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به نقش مسجد در جامعه، خاطرنشان کرد: نگاه به مسجد نیز باید متناسب با تحولات جامعه تغییر کند؛ چراکه مسجد یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های تربیت دینی، اجتماعی و فرهنگی است و باید در شرایط جدید نقش مؤثر خود را ایفا کند.

آرمان وحدت جهان اسلام از نگاه امام خمینی(ره)

آیت‌الله رمضانی با یادآوری آرمان وحدت جهان اسلام، گفت: امام خمینی(ره) همواره بر ضرورت نهادینه کردن امت اسلامی تأکید داشتند؛ زیرا اتحاد دنیای اسلام می‌تواند در عرصه‌های سیاسی، دینی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و علمی به قدرتی بزرگ تبدیل شود. این آرمان مورد تأکید بزرگان جهان اسلام از جمله آیت‌الله العظمی بروجردی، سیدجمال‌الدین اسدآبادی و امام خمینی(ره) بوده است.

وی ادامه داد: امروز تنها با بعثت امت اسلامی مواجه نیستیم، بلکه شاهد شکل‌گیری نوعی «بعثت دنیای استضعاف» هستیم؛ به‌گونه‌ای که جریان‌های مختلف در آمریکا و اروپا نیز نسبت به ظلم و ستم در جهان به میدان آمده‌اند.

رحلت پیامبر(ص)؛ بزرگ‌ترین مصیبت عالم اسلام

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به شب رحلت پیامبر اکرم(ص) تصریح کرد: امشب شب رحلت بزرگ‌ترین انسان تاریخ و بزرگ‌ترین پیامبر الهی است. همان‌طور که امیرالمؤمنین(ع) فرموده‌اند، رحلت ایشان بزرگ‌ترین مصیبت برای امت اسلامی و بشریت است؛ چراکه با رحلت پیامبر، وحی قطع شد و ارتباط مستقیم آسمانی پایان یافت.

وی با استناد به آیات «وَما أَرْسَلْناکَ إِلّا کافَّةً لِلنّاسِ» و «وَما أَرْسَلْناکَ إِلّا رَحمَةً لِلْعالَمین» افزود: پیامبر اکرم(ص) برای همه انسان‌ها و برای رحمت جهانی مبعوث شد.

جایگاه اهل‌بیت(ع) مورد تأکید علمای اسلام

آیت‌الله رمضانی با اشاره به جایگاه اهل‌بیت(ع) در میان مسلمانان اظهار کرد: همه مسلمانان اعم از شیعه و اهل سنت، جایگاه علمی و معنوی ائمه معصومین(ع) را پذیرفته‌اند. فخر رازی در تفسیر کبیر و ابن ابی‌الحدید معتزلی در شرح نهج‌البلاغه درباره جایگاه امیرالمؤمنین(ع) مطالب مهمی بیان کرده‌اند.

وی در خصوص روایت «علی مع الحق والحق مع علی یدور حیثما دار» گفت: ابن ابی‌الحدید نیز بر این معنا تأکید دارد که هر جا علی(ع) باشد، حق نیز در همان‌جاست.

تغییر سبک زندگی جاهلی توسط پیامبر(ص)

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) سبک جدیدی از زندگی را به جامعه بشری معرفی کرد، گفت: پیش از بعثت، حریم‌ها رعایت نمی‌شد، زن و دختر جایگاه شایسته خود را نداشتند، توزیع عادلانه ثروت وجود نداشت و قومیت‌گرایی و نژادپرستی بر روابط اجتماعی حاکم بود، اما پیامبر(ص) آمد و کرامت انسانی را نهادینه کرد.

وی با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) درباره تقسیم انسان‌ها به «برادر دینی» یا «انسان»، تأکید کرد: در نگاه اسلامی، ملاک برتری، ارزش‌های انسانی و تقواست نه نژاد و رنگ.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به رفتار پیامبر(ص) با مردم گفت: ایشان خود را از مردم جدا نمی‌کرد، در میان مردم می‌نشست، با فقرا هم‌غذا می‌شد و ساده زندگی می‌کرد. همین رفتار موجب شد شخصیت‌هایی مانند «عدی بن حاتم» تفاوت پیامبر را با یک پادشاه دریابند.

وی به احترام ویژه پیامبر(ص) به حضرت فاطمه زهرا(س) اشاره کرد و افزود: هرگاه حضرت فاطمه(س) وارد می‌شد، پیامبر تمام‌قد به احترام ایشان می‌ایستاد؛ این احترام به دلیل جایگاه عظیم ایشان به‌عنوان یک زن مسلمان و انسانی بود که حقیقت دین را در وجود خود پذیرفته بود.

اسلام، معیار برتری را از ثروت به ایمان تغییر داد

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به داستان «جویبر» بیان کرد: جویبر جوانی سیاه‌پوست و فقیر بود که پیامبر(ص) او را برای خواستگاری نزد یکی از خانواده‌های شناخته‌شده فرستاد و تأکید کرد که معیار همتایی در ازدواج، ایمان و تقواست، نه ثروت و موقعیت اجتماعی.

وی همچنین به داستان فرد فقیری که نزد پیامبر(ص) آمد اشاره کرد و گفت: پیامبر(ص) او را به کار، تلاش و توکل بر خدا دعوت کرد و همین توصیه سبب شد آن فرد به توانایی مالی برسد و دست دیگران را نیز بگیرد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به تربیت توحیدی پیامبر(ص) اظهار کرد: ایشان انسان‌ها را با خدا مأنوس می‌کرد و به آنان توکل، تلاش و مسئولیت‌پذیری می‌آموخت. رفتار پیامبر(ص) در برابر مردی که دختران خود را زنده به گور کرده بود، گریستن ایشان نشان می‌دهد که اسلام چگونه با جنایت‌های جاهلیت علیه زنان مقابله کرد.

وی با استناد به آیه «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» گفت: پیروان پیامبر(ص) در برابر دشمنان محکم و در میان مؤمنان اهل رحمت و مهربانی هستند.

سه ویژگی مؤمن از منظر امام رضا(ع)

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به حدیثی از امام رضا(ع) گفت: مؤمن واقعی سه ویژگی دارد؛ سنت پروردگار (کتمان اسرار)، سنت پیامبر(ص) (مدارا با مردم) و سنت ولی خدا (صبر و مقاومت).

وی با اشاره به مقاومت یاران امام حسین(ع) در کربلا افزود: انسانی که در کنار ولی خدا قرار می‌گیرد، باید صبر و تاب‌آوری داشته باشد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به تجربه انقلاب اسلامی اظهار کرد: امام خمینی(ره) و دیگر بزرگان، مردم را برای حضور در صحنه تربیت کردند و این سبب شد ملت ایران به بلوغ سیاسی و اجتماعی برسد. امروز ملت ایران به الگویی برای بسیاری از ملت‌ها تبدیل شده است.

وی وحدت و انسجام را از مهم‌ترین نیازهای کشور دانست و تأکید کرد: نباید از خودمان ضعف نشان دهیم؛ هر جا مردم جلوتر حرکت کردند، دشمن عقب‌نشینی کرده است و هر جا عقب‌نشینی کنیم، دشمن چند قدم جلوتر خواهد آمد.

هشدار نسبت به جنگ ترکیبی و تغییر هویت دینی

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دشمن در جنگ ترکیبی، دین، فرهنگ، عفاف و غیرت جامعه را هدف گرفته است، گفت: نباید تصور کنیم مسئله فقط جنگ و مذاکره است؛ دشمن ممکن است از مذاکره برای ایجاد آرایش جدید و وارد کردن ضربه‌های دیگر استفاده کند.

وی با تأکید بر اهمیت عفاف و هویت دینی افزود: ایرانیان مردمی نجیب و غیرتمند هستند و نباید اجازه داد به نام آزادی، ارزش‌های جامعه مورد هجمه قرار گیرد.

آیت‌الله رمضانی در خصوص مذاکره با نظام سلطه تصریح کرد: مذاکره زمانی معنا پیدا می‌کند که حقوق ملت ایران به رسمیت شناخته شود و جمهوری اسلامی به‌عنوان یک کشور مقتدر پذیرفته شود. دیپلماسی فعال باید با پشتوانه ملت، در مسیر استیفای حقوق حرکت کند و ادبیات مذاکره باید از حالت تحمیل خارج شود.

وی با اشاره به اهمیت مقاومت در منطقه گفت: لبنان و جریان مقاومت برای ما مهم هستند و تقویت اقتدار مقاومت به افزایش قدرت جهان اسلام منجر می‌شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با هشدار نسبت به پیامدهای تغییر ارزش‌های فرهنگی، گفت: پیامبر اکرم(ص) درباره دوره‌ای هشدار داده‌اند که نقشه دشمن در جامعه نفوذ کند و معروف، منکر و منکر، معروف تلقی شود. امروز مسئولیت ما در حوزه مقاومت، عفاف و مسئولیت‌های دینی بسیار سنگین است.