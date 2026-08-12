به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح چهارشنبه در دیدار با اعضای جدید شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی جامعه ارامنه اظهار کرد: این جامعه می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه گردشگری و سفیران معرفی اصفهان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه گردشگری از محورهای مهم توسعه استان اصفهان است، افزود: اصفهان همچون یک «عدسی محدب» عمل می‌کند و هر ظرفیت، نام و مجموعه‌ای که در چارچوب آن قرار گیرد، با ضریب بیشتری در معرض دید قرار می‌گیرد. جامعه ارامنه نیز به واسطه اصالت تاریخی، ریشه‌های فرهنگی و ارتباطات بین‌المللی خود، یکی از ظرفیت‌های ارزشمند اصفهان برای معرفی این شهر به جهانیان است.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت عبور از دیدارها و تعاملات تشریفاتی ادامه داد: شورای جدید خلیفه‌گری ارامنه باید نقش خود را در حوزه گردشگری، بازاریابی و معرفی ظرفیت‌های تمدنی استان بازتعریف کند و از یک نهاد پیگیر امور موردی، به کنشگری فعال در عرصه دیپلماسی گردشگری تبدیل شود.

جمالی‌نژاد با اشاره به ضعف‌های موجود در بخش نرم‌افزاری صنعت گردشگری تصریح کرد: توسعه گردشگری تنها با ساخت هتل، ایجاد زیرساخت و افزایش امکانات فیزیکی محقق نمی‌شود؛ بلکه آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، بازاریابی حرفه‌ای، طراحی محصولات گردشگری و معرفی هدفمند ظرفیت‌های استان به بازارهای بین‌المللی است.

وی از کشورهای همسایه و ارمنستان به عنوان بازارهای هدف مهم گردشگری اصفهان نام برد و گفت: شورای خلیفه‌گری می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، جوانان خلاق و افراد آشنا با زبان، فرهنگ و مناسبات منطقه، برای جذب گردشگران خارجی برنامه‌ریزی کند و الگوهای جدیدی را در این زمینه به کار گیرد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه جامعه ارامنه از مزیت‌های ویژه‌ای برای فعالیت در حوزه گردشگری برخوردار است، اظهار کرد: وجود زبان مشترک، پیوندهای فرهنگی و ارتباطات اجتماعی، این جامعه را به مرجعی مؤثر برای پیشبرد فعالیت‌های نرم‌افزاری، بازاریابی گردشگری و برقراری ارتباط با گردشگران و فعالان این حوزه تبدیل کرده است.

جمالی‌نژاد افزود: مدیریت استان آمادگی دارد موانع اداری، مسائل مربوط به تأمین پرواز و مشکلات کلان پیش روی توسعه گردشگری را پیگیری و برطرف کند؛ اما انتظار می‌رود شورای خلیفه‌گری نیز در طراحی مسیرهای گردشگری، شناسایی بازارهای هدف، تبلیغات هدفمند و اجرای تورهای تخصصی، نقش پیشگامانه خود را ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری خلاقانه از میراث ارامنه در اصفهان خاطرنشان کرد: نگاه ما نباید تنها به برگزاری تورهای معمول کلیساگردی محدود شود. میراث معنوی، مفاخر علمی و هنری، سبک زندگی، آیین‌ها، معماری و پیشینه تاریخی جامعه ارامنه می‌تواند در قالب‌های نوین و جذاب به گردشگران معرفی و به جاذبه‌های مکمل گردشگری اصفهان تبدیل شود.

استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت حفاظت از بافت تاریخی جلفا و دیگر میراث فرهنگی جامعه ارامنه تأکید کرد و گفت: اصفهان به میراث‌دارانی نیاز دارد که ضمن بهره‌گیری مسئولانه از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی، اصالت این میراث را برای نسل‌های آینده حفظ کنند؛ نه اینکه صرفاً به دنبال بهره‌برداری کوتاه‌مدت از آن باشند.

جمالی‌نژاد با اشاره به اهمیت حفظ هویت تاریخی محله جلفا افزود: صیانت از نجابت، اصالت و آرامش محلات تاریخی از اولویت‌های مدیریت استان است و همه برنامه‌های توسعه‌ای باید با رعایت این اصول دنبال شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد شورای جدید خلیفه‌گری ارامنه با تکیه بر سرمایه اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی این جامعه، زمینه معرفی گسترده‌تر اصفهان را در بازارهای جهانی فراهم کند و گفت: در سایه همزیستی، همدلی و همکاری میان مجموعه‌های مختلف، می‌توان پرواز بلند اصفهان به سوی رونق گردشگری را رقم زد.