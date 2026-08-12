سیره نبوی؛ الگوی حکمرانی دینی در سیاست داخلی و خارجی

احسان خادمی‌بهابادی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز شهادت پیامبر مکرم اسلام (ص) و حضرت امام حسن مجتبی (ع)، اظهار داشت: نخستین اقدام پیامبر اکرم (ص) پس از برگزیده شدن به مقام نبوت، تشکیل قدرت و حکومت دینی و اسلامی بود.

وی افزود: ایشان پیش از تشکیل حکومت، با امید به وعده نصرت الهی و با جدیتی تمام، بر پیروزی مصمم بودند و با وجود ضعف در تجهیزات و نیرو، در برابر دشمنان هیچ‌گونه مجامله و سازش نکردند.

سیاست داخلی؛ قانون‌مداری و تمرکز بر انسجام ملی

خادمی‌بهابادی با تبیین سیره پیامبر (ص) در بعد سیاست داخلی، وی را حاکمی بسیار قانون‌مند توصیف کرد که هیچ اقدامی برخلاف قوانین حاکم بر حکومت انجام نمی‌داد.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) در سیاست داخلی به مشارکت مردمی در امور خرد و کلان توجه فراوان داشتند و بر اتکا به ظرفیت‌ها و توان داخلی برای دستیابی به موفقیت تأکید می‌ورزیدند.

وی همچنین بر اهمیت انسجام ملی در سیاست داخلی پیامبر (ص) تأکید کرد و گفت: ایشان رمز ماندگاری حکومت دینی را در اتحاد و انسجام ملی می‌دانستند و معتقد بودند بزرگترین سرمایه‌گذاری دشمنان برای شکست حکومت‌های دینی، ترویج اختلافات و تفرقه‌افکنی است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مقابله قاطع پیامبر (ص) با توطئه‌گران داخلی و منافقان، از جمله دستور به تخریب مسجد ضرار و محاصره قلعه یهودیان، نمونه بارز این رویکرد است.

سیاست خارجی؛ واقع‌گرایی و پایبندی به پیمان‌ها

این نویسنده یزدی در بخش دوم سخنان خود با اشاره به سیاست خارجی پیامبر (ص)، وی را حاکمی واقع‌گرا دانست که با وجود مخالفت شدید با جنگ‌افروزی، همواره بر آمادگی نظامی و تجهیز سپاه تأکید داشت.

وی اظهار داشت: پیامبر (ص) جنگ‌طلب نبودند، اما جنگ را به خوبی می‌شناختند.

خادمی‌بهابادی همچنین بر ویژگی پایبندی به عهد و پیمان در سیره نبوی تأکید کرد و گفت: آن حضرت حتی در اوج قدرت نیز عهدشکن نبودند و به تمامی توافق‌نامه‌ها پایبند می‌ماندند. همچنین حفظ استقلال سیاسی، شجاعت در برابر ظالمان و عدم عقب‌نشینی در برابر دشمنان، از ارکان سیاست خارجی ایشان بود.

اندیشه سیاسی امام حسن مجتبی (ع)

در پایان، خادمی‌بهابادی با اشاره به جایگاه حضرت امام حسن مجتبی (ع) خاطرنشان کرد که اندیشه سیاسی ایشان بر سه پایه اصلی «مقاومت قهرمانانه»، «صلح عزتمندانه» و «مردمسالاری شرافتمندانه» استوار است.