به گزارش خبرنگار مهر، احسان خادمی بهابادی پیش از ظهر شنبه در جمع فرماندهان و پرسنل یگان ویژه انتظامی استان یزد، با تبیین مؤلفههای قدرت دفاعی و آفندی جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: ناکامی دشمن در تمامی اهداف راهبردی خود و عقبنشینی آمریکا در برابر ایران، زمینهساز شکلگیری نظم امنیتی جدید در غرب آسیا و آغاز روند زوال ابرقدرتی ایالات متحده شده است.
وی قدرت آفندی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را بینظیر توصیف کرد و اظهار داشت: نیروهای مسلح شجاع و فداکار ما مقتدرانه در چندین جبهه، دشمنان غدار را به زانو درآوردهاند.
وی با اشاره به نبرد همزمان در عرصههای مختلف، تقابل با مجهزترین ارتش دنیا یعنی آمریکای جنایتکار، رژیم جعلی صهیونیستی دارای سلاح هستهای، چندین کشور عربی و تروریستهای تجزیهطلبِ ضدانقلاب در کردستان عراق را نمایانگر قدرت بینظیر نیروهای مسلح دانست و افزود: در بعد داخلی نیز دشمن نقشههای کلانی برای ایجاد آشوب، ناامنی و جنگ داخلی طراحی کرده بود که با مجاهدتهای شبانهروزی حافظان امنیت، ناکام ماند.
خادمی، شش هدف اصلی دشمن از تجاوز به ایران را تجزیه کشور، سقوط نظام اسلامی، غارت منابع نفت و گاز، نابودی برنامه هستهای، تضعیف توان موشکی و پهپادی و انهدام شبکه مقاومت در منطقه برشمرد و تأکید کرد: دشمن کودککش نه تنها به هیچیک از این اهداف دست نیافت، بلکه جمهوری اسلامی ایران را در تمامی این حوزهها قدرتمندتر کرد.
وی شکست آمریکا در عرصههای دیپلماسی و میدان را تحقیر تاریخی این رژیم تروریستی خواند که منجر به بحرانهای عمیق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در خاک این کشور و متحدانش شده و در نهایت، عقبنشینی و تسلیم تاریخی ایالات متحده در برابر ایران را رقم زده است.
خادمی بهابادی، پنج عامل توکل به خداوند متعال و وعده نصرت الهی، حضور دائمی مردم در حمایت از اسلام و انقلاب و تسخیر میادین خیابان و شهرها، قدرت آفندی و نظامی، تسلط بر تنگه راهبردی هرمز و انتخاب هوشمندانه حضرت آیتالله سید علی خامنهای را از مؤلفههای اصلی پیروزی ملت ایران بر دشمنان عنوان کرد.
وی در پایان، تثبیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و پایان حضور امنیتساز آمریکا در منطقه را دو عامل مهم تثبیت پیروزی ایران دانست و خاطرنشان کرد: پایان این جنگ و پیروزی قاطع ایران، نظم امنیتی جدیدی در غرب آسیا ایجاد خواهد کرد که دههها تحت اشراف قدرت ایران خواهد بود؛ همچنین این رخداد، آغازگر سقوط ابرقدرتی رژیم تروریستی ایالات متحده و ظهور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت جهانی در نظام بینالملل است.
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