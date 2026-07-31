وحدت کلمه و هوشیاری در برابر جنگ روانی، کلید پیروزی جبهه حق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه با بیان اینکه دشمنان همواره در پی تفرقه‌افکنی و تضعیف اراده ملت‌های مسلمان هستند، خاطرنشان کرد: استقامتِ امروزِ ملت‌های منطقه، ثمره باور قلبی به نصرت الهی است و تجربه ثابت کرده هرگاه جامعه‌ای با توکل بر خدا و اراده‌ای راسخ در برابر جبهه کفر صف‌آرایی کند، دسیسه‌های استکبار راه به جایی نخواهد برد.

وی ظلم و ستم را ریشه تمامی منکرات دانست و افزود: استکبار، مظهر تمام‌عیار این منکر در جهان امروز است؛ بنابراین تقابل با جبهه استکبار نه یک انتخاب سیاسی، بلکه وظیفه‌ای شرعی و دینی است. بر اساس آموزه‌های قرآنی، مؤمن نه ظلم می‌کند و نه در برابر آن سر تسلیم فرود می‌آورد؛ چراکه سکوت در برابر ستم، نشانه‌ای از نفاق و ضعف ایمان است.

امام جمعه بهاباد با تأکید بر اینکه ایستادگی بدون «وحدت کلمه» محقق نمی‌شود، اظهار داشت: اگر در جامعه اسلامی اختلاف و تنازع رخ دهد، قدرت ما تحلیل می‌رود. انسجام ما نباید بر محورهای شخصی یا سلیقه‌ای باشد، بلکه باید دقیقاً بر محور کلام خدا، سیره رسول‌الله (ص) و رهنمودهای مقام معظم رهبری استوار بماند.

وی با هشدار نسبت به خطای راهبردیِ تعامل با جریانات جنایتکار، تصریح کرد: تصور اینکه می‌توان با زبان مذاکره و تعامل با رژیم صهیونیستی و سردمداران آمریکا به حل معضلات دست یافت، خطایی راهبردی است. هدف دشمن از ابتدا، زدودن اثر اسلام از نقشه جهان بوده است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی با اشاره به تمرکز دشمن بر جنگ روانی و رسانه‌ای گفت: دشمن در کنار جنگ نظامی، به شدت بر جنگ روانی متمرکز است و با دروغ‌های مکرر و فضاسازی، هدفِ «گیج‌کردن» و «تضعیف اراده» جامعه را دنبال می‌کند؛ وظیفه مسئولان و مردم، هوشیاری در برابر این امواج دروغین است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، پیاده‌روی اربعین را جلوه‌ای بی‌بدیل از عشق، ایمان و همبستگی دانست و افزود: این حرکت عظیم، تنها یک آیین زیارتی نیست، بلکه نمایش قدرت و اراده ملت‌های مسلمان در برابر استکبار و نماد پیوند میان عشق به اهل‌بیت (ع) و ایستادگی بر مسیر حق است.