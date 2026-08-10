افزایش تولید لوازم خانگی با تولیدات مشترک

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از آغاز مذاکرات برای ایجاد کارخانههای مشترک در حوزه لوازم خانگی خبر داد و گفت: قرار است با استفاده از بسترها و ظرفیتهای تولیدی پاکستان و بهرهگیری از دانش فنی و تجربه صنعتگران ایرانی که طی سالها فعالیت در شرایط تحریم به دست آمده، زمینه تولید مشترک فراهم شود.
سعید رضوانی مدیر عامل گروه صنعتی نیکسان با بیان این مطلب افزود: صنعت لوازم خانگی ایران با اتکا به ظرفیتهای تولیدی، نیروی انسانی متخصص و زیرساختهای صنعتی، از آمادگی لازم برای افزایش سهم خود در بازارهای منطقه برخوردار است.
وی افزود: تفاهمنامههای خوبی با اتاق بازرگانی کراچی، کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی پاکستان و سازمان توسعه تجارت این کشور منعقد شد که محور اصلی آنها مشارکت در سرمایهگذاری، انتقال مواد اولیه مورد نیاز دو طرف، برگزاری نمایشگاههای مشترک و ایجاد کارخانههای مشترک است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ادامه داد: مقرر شد تجار دو کشور از نمایشگاههای دائمی مشترک برای شناسایی نیازهای بازار استفاده کنند تا کالاهایی که پاکستان نیاز دارد از ایران تأمین شود و در مقابل، نیازهای ایران نیز از ظرفیتهای پاکستان تأمین شود.
رضوانی گفت: پاکستان با جمعیتی حدود ۲۵۵ میلیون نفر، بازار مصرفی بزرگی دارد و اقتصاد این کشور در حال توسعه است؛ از این رو ظرفیت مناسبی برای حضور تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی و توسعه صادرات وجود دارد.
به گفته عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در حوزههای دامداری، مواد غذایی، پتروشیمی، خدمات مهندسی، قطعات خودرو و لوازم خانگی توانمندیهای قابل توجهی دارد که طرف پاکستانی برای همکاری در این بخشها استقبال خوبی نشان داد.
رضوانی همچنین ظرفیت بندر گوادر را یکی از مهمترین محورهای همکاری اقتصادی دو کشور دانست و گفت: این بندر در حاشیه دریای عمان قرار دارد و حدود ۷۰ کیلومتر با مرز ایران و ۱۷۰ کیلومتر با چابهار فاصله دارد و میتواند به یک مسیر مهم برای توسعه تجارت و کاهش مشکلات ناشی از تحریم و محدودیتهای لجستیکی تبدیل شود.
وی تأکید کرد: با استفاده از ظرفیت بندر گوادر میتوان یک لجستیک ترکیبی ایجاد کرد و بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین کالا و مواد اولیه را کاهش داد.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه با اشاره به سفر دیگر هیئت اقتصادی ایران به ازبکستان طی ماه اخیر گفت: این سفر با هدف توسعه صادرات و ایجاد بستر همکاری برای صنایع و فعالان اقتصادی انجام شد. ازبکستان با رشد اقتصادی حدود ۷.۷ درصد، یکی از اقتصادهای در حال توسعه آسیای مرکزی است و موقعیت لجستیکی و استراتژیک مناسبی برای کالاهای ایرانی دارد.
رضوانی در پایان گفت: فعالان اقتصادی ایران امروز به خودباوری رسیدهاند که میتوانند در بازارهای کشورهای دیگر حضور پیدا کنند و در تأمین کالا و مواد اولیه مورد نیاز صنایع آنها نقش داشته باشند.
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