محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز چهارشنبه به بعد در ساعاتی از روز شاهد عبور ابرهای موقتی و گذرا در نقاط مختلف استان خواهیم بود.
وی افزود: براساس بررسی نقشهها و مدلهای هواشناسی روز شنبه پوشش ابر در بخشهای بیشتری از استان همدان افزایش مییابد اما پدیده جوی غالب در روزهای پیشرو صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: تا پایان هفته ثبات نسبی دمای بیشینه پیشبینی میشود، هرچند نوسانهای جزئی و افزایش اندک دما نیز دور از انتظار نیست.
باقریشکیب ادامه داد: در نیمه نخست هفته آینده دمای بیشینه در نقاط مختلف استان بهطور موقت حدود ۲ تا سه درجه سلسیوس افزایش مییابد و پس از آن روند کاهش دما دوباره آغاز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پدیده غبار رقیق نیز در برخی ساعات بهویژه در بخشهایی از نیمه شرقی استان همدان قابل انتظار است.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته کمینه و بیشینه دمای ثبتشده در ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب ۱۵ و ۳۴ درجه سلسیوس بوده است.
باقریشکیب افزود: در شبانه روز گذشته شهرستان بهار با ۱۳ درجه سلسیوس خنکترین و اسدآباد با ۳۷ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان همدان گزارش شد.
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