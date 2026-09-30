کاظمی فتلکی: عملیات اجرایی تأسیسات آب و برق ۱۴ باب مغازه تجاری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی بعد از ظهر چهارشنبه از آغاز عملیات اجرایی تأسیسات آب و برق ۱۴ باب مغازه پروژه نمایشگاه دائمی زیتون این شهر خبر داد و گفت: با تکمیل زیرساختهای این پروژه، روند آمادهسازی آن برای بهرهبرداری وارد مراحل پایانی میشود.
وی افزود: اجرای این طرح با همکاری و پیگیری شهرداری و شورای اسلامی شهر رودبار در حال انجام است و تأمین زیرساختهای آب و برق، یکی از مراحل مهم در تکمیل و آمادهسازی این مجموعه به شمار میرود.
کاظمی فتلکی با بیان اینکه این پروژه با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصدی در آستانه تکمیل است، خاطرنشان کرد: تلاش مدیریت شهری بر این است که با بهرهگیری از توان فنی موجود، عملیات تأسیسات با کیفیت و سرعت بالا انجام شود تا تولیدکنندگان و عرضهکنندگان زیتون رودبار بتوانند در کوتاهترین زمان و در زمان تعیینشده در این مغازهها مستقر شوند.
شهردار رودبار با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی پروژه اظهار کرد: با تکمیل تأسیسات و زیرساختهای مورد نیاز، ۱۴ باب مغازه تجاری این مجموعه به مرحله نهایی آمادهسازی برای بهرهبرداری نزدیک خواهد شد.
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