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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

کاظمی فتلکی: عملیات اجرایی تأسیسات آب و برق ۱۴ باب مغازه تجاری آغاز شد

کاظمی فتلکی: عملیات اجرایی تأسیسات آب و برق ۱۴ باب مغازه تجاری آغاز شد

رودبار- شهردار رودبار از آغاز عملیات اجرایی تأسیسات آب و برق ۱۴ باب مغازه تجاری نمایشگاه دائمی زیتون این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی بعد از ظهر چهارشنبه از آغاز عملیات اجرایی تأسیسات آب و برق ۱۴ باب مغازه پروژه نمایشگاه دائمی زیتون این شهر خبر داد و گفت: با تکمیل زیرساخت‌های این پروژه، روند آماده‌سازی آن برای بهره‌برداری وارد مراحل پایانی می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح با همکاری و پیگیری شهرداری و شورای اسلامی شهر رودبار در حال انجام است و تأمین زیرساخت‌های آب و برق، یکی از مراحل مهم در تکمیل و آماده‌سازی این مجموعه به شمار می‌رود.

کاظمی فتلکی با بیان اینکه این پروژه با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصدی در آستانه تکمیل است، خاطرنشان کرد: تلاش مدیریت شهری بر این است که با بهره‌گیری از توان فنی موجود، عملیات تأسیسات با کیفیت و سرعت بالا انجام شود تا تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان زیتون رودبار بتوانند در کوتاه‌ترین زمان و در زمان تعیین‌شده در این مغازه‌ها مستقر شوند.

شهردار رودبار با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی پروژه اظهار کرد: با تکمیل تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز، ۱۴ باب مغازه تجاری این مجموعه به مرحله نهایی آماده‌سازی برای بهره‌برداری نزدیک خواهد شد.

کد مطلب 6963828

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