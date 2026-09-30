به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مسجد سید اصفهان اظهار کرد: این مسجد از نظر هنر معماری و زیبایی‌شناسی، بنایی فاخر است و همه دستگاه‌های مسئول وظیفه دارند در نخستین فرصت برای مرمت و صیانت از آن اقدام کنند.



وی با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی اصفهان برای حفاظت از بناهای تاریخی افزود: مسجد سید برای مرمت، علاوه بر منابع دولتی، از ظرفیت خیرین، مردم اصفهان و بنگاه‌های اقتصادی نیز برخوردار است و باید از این انگیزه‌ها برای احیای این بنای ارزشمند استفاده کرد.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه اصفهان قلب گردشگری ایران است، تصریح کرد: حفاظت از بناهای تاریخی اصفهان تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه دارای ابعاد اخلاقی، ایران‌دوستی و فرهنگی است و مجموعه وزارت میراث فرهنگی در این زمینه انگیزه و مسئولیت دارد.



صالحی امیری درباره تأمین اعتبار مرمت مسجد سید اصفهان گفت: وزارت میراث فرهنگی در سال مالی پیش رو برای این موضوع تخصیص اعتبار خواهد داشت و پس از انجام مطالعات و تعیین دقیق نیازهای فنی، منابع لازم در چارچوب اولویت‌های تعیین‌شده تخصیص می‌یابد.



وی با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات تخصصی پیش از تعیین میزان اعتبار مورد نیاز مسجد سید اظهار کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان بدون مطالعه دقیق، عدد و رقم مشخصی برای مرمت اعلام کرد؛ زیرا این بنا به استحکام‌بخشی نیاز دارد و استحکام‌بخشی نیز مستلزم بررسی‌های فنی و مطالعه سازه در عمق زمین است.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: انتخاب مشاور و پیمانکار صاحب صلاحیت برای مرمت بنا و برآورد هزینه‌های مورد نیاز باید بر اساس مطالعات تخصصی انجام شود و پس از جمع‌بندی این مطالعات و تعیین اولویت‌ها، وزارتخانه منابع لازم را بررسی و برای مشارکت در مرمت اختصاص خواهد داد.



صالحی امیری همچنین با اشاره به پیگیری مدیریت استان و شهرداری اصفهان برای حفاظت از آثار تاریخی این شهر گفت: مدیریت شهری اصفهان نسبت به میراث فرهنگی دلسوز است و نمایندگان و مسئولان محلی نیز پیگیر مسائل مربوط به بناهای تاریخی هستند.



وی تأکید کرد: وزارت میراث فرهنگی خود را در قبال صیانت از بناهای تاریخی اصفهان مسئول می‌داند و تلاش خواهد کرد با همراهی مجموعه مدیریت استان و سایر دستگاه‌های مرتبط، روند حفاظت و مرمت این آثار با جدیت دنبال شود.