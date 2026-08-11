مشاهده لکه نفتی در سواحل جنوبی قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهمراد جعفری رئیس اداره حفاظت محیط زیست قشم اظهار کرد: لکه نفتی در یک کیلومتر از سواحل جنوبی جزیره قشم مشاهده شده است.

وی افزود: این لکه نفتی یکشنبه شب در سواحل جنوبی جزیره قشم و ساحل سوزا شناسایی و گروه‌های محیط زیست بلافاصله برای بررسی میدانی به محل اعزام شدند.

شاهمراد جعفری با اشاره به اینکه حدود یک کیلومتر از ساحل سوزا تحت تاثیر این آلودگی قرار گرفته است؛ افزود: با توجه به شرایط جزر و مد، در محدوده دریایی هیچ‌گونه آلودگی مشاهده نشد و نمونه برداری از آب و رسوب ساحل برای بررسی دقیقتر به مرکز سنجش آلودگی ارسال شد.

وی گفت: با بررسی‌های امروز آلودگی نفتی به منطقه شیب دراز سرایت کرده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قشم بیان کرد: بررسی‌ها درباره منشأ این لکه نفتی همچنان ادامه دارد.

جعفری گفت: اداره کل بنادر متولی پاکسازی این آلودگی است و با دستور دادستان شهرستان، اداره بنادر و شهرداری در حال پاکسازی ساحل هستند.

وی افزود: تاکنون هیچ تلفات آبزیان یا آسیبی به تأسیسات در اثر این آلودگی گزارش نشده است.