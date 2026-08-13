پاکسازی آلودگی نفتی قشم به مراحل پایانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب مسیحی تازیانی اظهار کرد: آلودگی نفتی دریایی و ساحلی در برخی نقاط جزیره قشم مدیریت شده و عملیات جمعآوری آلودگیها اکنون در مراحل نهایی قرار دارد.
وی افزود: با تلاش نیروهای حاضر در منطقه، آلودگیهای مشاهدهشده در جنوب جزیره قشم تا غروب روز چهارشنبه تقریباً بهطور کامل جمعآوری شد و بخش قابل توجهی از سواحل آلوده پاکسازی شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ادامه داد: در منطقه سوزا نیز با همکاری شهرداری و سایر دستگاههای مشارکتکننده، عملیات پاکسازی با حداکثر ظرفیت ممکن انجام شده و حجم زیادی از آلودگیهای نفتی از محدوده ساحلی جمعآوری شده است.
مسیحی تازیانی با اشاره به ادامه حضور نیروهای عملیاتی در مناطق درگیر آلودگی گفت: پایش سواحل و مناطق دریایی همچنان ادامه دارد تا در صورت مشاهده لکهها یا بقایای نفتی، اقدامات لازم برای جمعآوری و پاکسازی آنها انجام شود.
وی تأکید کرد: حفاظت از زیستبوم حساس جزیره قشم و جلوگیری از گسترش آلودگی به مناطق ساحلی و زیستگاههای طبیعی از اولویتهای اصلی در جریان این عملیات بوده است.
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